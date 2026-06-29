富邦產險班機延誤啟動快捷理賠服務 最快當天完成給付

出國旅遊潮升溫，航班延誤或取消等突發狀況時有發生，富邦產險提醒民眾，若遇到班機延誤或取消已達保單條款約定的時數時，記得向航空公司索取載有班機延誤期間等相關證明文件，以利後續申請理賠。為了讓保戶能更快速取得保障，富邦產險優化理賠流程，提供「快捷理賠」服務，全程線上完成理賠程序，符合條件者最快可於當天完成理賠。

富邦產險表示，保戶於投保時勾選申請「快捷理賠」服務並提供航班資訊，系統將自動串接航班動態，一旦發生延誤或取消，將主動發送理賠通知E-mail，保戶可透過圖文指引於線上遞交理賠申請，無須填寫紙本申請書，大幅簡化流程。

根據內部統計顯示，透過線上申請平均約5日內即可完成理賠給付，符合條件者最快可於當天完成理賠，顯著提升處理時效。此外，保戶遞交申請後，可透過官網「旅遊小管家」查詢理賠進度，隨時掌握申請狀態，讓整體理賠過程更加安心。

富邦產險也提醒，未滿18歲的被保險人，仍須由法定代理人協助申請及回傳理賠申請書。此外，由於快捷理賠通知僅為服務提醒，如果涉及多段航班、轉機或其他特殊情形，需依實際狀況辦理，相關給付須依照保險契約條款及最終審核認定為準。

近年富邦產險持續優化多項保險服務，積極落實企業永續理念。富邦產險說明，「快捷理賠」服務透過數位化流程減少紙本文件往返，降低紙張耗用也同步降低客戶往返臨櫃的交通成本，在提升服務作業效率的同時，也兼顧低碳營運。富邦產險也將持續深化數位應用，精進理賠效率與服務體驗，讓保戶在面對旅途突發狀況時，能獲得更即時、便利且妥適的保障。