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遠東商銀取得財管2.0執照 結合遠銀十樂品牌布局私銀市場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀近期獲金管會核准開辦財管2.0業務，由遠東商銀董事長周添財（圖中）、遠東商銀總經理林建忠（圖左）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（圖右）共同宣示將以「遠銀十樂」品牌精神結合家族辦公室與3W核心架構，全面深耕高資產財富管理市場。遠東商銀／提供
遠東商銀近期獲金管會核准開辦財管2.0業務，由遠東商銀董事長周添財（圖中）、遠東商銀總經理林建忠（圖左）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（圖右）共同宣示將以「遠銀十樂」品牌精神結合家族辦公室與3W核心架構，全面深耕高資產財富管理市場。遠東商銀／提供

根據金管會最新統計，截至2026年4月底，全台高資產客戶人數已突破2.4萬人，資產管理規模（AUM）達新台幣2.55兆元，顯示市場需求持續成長，高雄資產管理專區成為財管業務發展重要據點。在此趨勢下，遠東商銀亦宣布正式取得金管會核准開辦財管2.0業務，將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，深耕高端客群。

伴隨企業交棒、跨境資產配置等需求日益提升，遠東商銀2020年即設立「高資產業務團隊」，並於2025年進一步整合財富管理、地政、信託、稅務等跨領域專家，重磅優化「家族辦公室」核心專家團隊，並透過連結會計師、律師、顧問公司及專業機構之異業結盟，滿足客戶在投資管理、保險規劃、國際稅務、家族信託、企業接班、公益慈善等多元需求，滿足客戶更具前瞻性的金融體驗。

遠東商銀總經理林建忠表示：「取得財管2.0執照，不僅代表服務量能的提升，更是本行深化高端市場布局的重要里程碑。面對亞洲資產管理中心帶來的新機遇，客戶關注的已不只是財富增長，更包含家族和諧、企業接班與社會價值。我們將結合『遠銀十樂』品牌精神、集團多元資源、跨域顧問團隊及金融科技優勢，陪伴客戶建構更具韌性與延續性的未來藍圖。」；林建忠進一步指出，未來將積極進駐國家級亞洲資產管理中心高雄專區，爭取高端業務試辦機會，持續深耕跨境財富管理與傳承規劃，進一步實踐高資產財富管理全景式布局。

近年遠東商銀憑藉穩健經營，獲利表現屢創佳績，連續四年榮獲國際知名財資雜誌The Asset「最佳財富管理獎」、金管會安養信託獎B組第一名、金管會公平待客評核前25%等。為解決客戶在人生不同階段所面臨的課題，遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩強調，遠東商銀以家族辦公室的宏觀視野，為私人銀行高端客群打造完整的「3W」核心架構：Wealth整合資產配置、家族治理與企業傳承；Well-being以「十樂」品牌活動，陪伴客戶優雅享受人生；Welfare透過信託守護資產之餘，更建構「慈善信託」機制進一步擴大社會影響力，成就永續福祉。

展望未來，遠東商銀將打造兼具金融深度與生活廣度的全方位服務，持續深化數位金融、人才培育與風險治理，朝「亞洲專業精品銀行」願景穩健邁進。

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