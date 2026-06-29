首季本國銀行OBU及海外分行獲利創同期新高 突破400億元

因應全球供應鏈重整，銀行跟隨台商海外布局，再加上政府推動「亞資中心」，擴大跨境金流；中央銀行最新統計，今年第1季本國銀行OBU及海外分行稅後淨利合計達414.05億元新台幣，首度突破400億元，創單季歷史新高，年增6.2%。在企業和個人資金跨境流動增加的環境下，預計今年全年本國銀行OBU及海外分行稅後淨利可望再創歷史新高。

根據統計，2025年全年本國銀行OBU及海外分行稅後淨利達1,496.37億元，創歷年新高，年增35.7%。2026年第1季持續年增正成長。

2026年首季本國銀行OBU及海外分行個別獲利表現，進一步拉大高低差距，排名第一的中信銀獲利金額達101.85億元，年增61%，也是唯一站上百億的業者。排名第二的北富銀首季本國銀行OBU及海外分行獲利為44.39億元，年增5%；第三名王山銀行為31.49億元，年減33%；第四名永豐銀行27.52億元，年減18%，第五名國泰世華銀行獲利23.28億元，年減8.5%。

首季本國銀行OBU及海外分行獲利前10名中，有5家獲利呈年增正成長，分別為中信銀、北富銀、第一銀（年增15%）、彰化銀（年增36%)、台新銀（年增64%）。

而值得留意，首季本國銀行OBU及海外分行獲利前5名，均為民營金控旗下的銀行，合計前5大稅後淨利達228.5億年，占整體獲利比為55%；泛公股銀行在該領域表現明顯偏弱，能擠入獲利前10名者僅有第一銀、兆豐銀、台銀和彰化銀等4家合計稅後淨利僅73.4億元，占比僅17.7%。

金融業者認為，公股銀行OBU及海外分行獲利落後於大型民營銀行。除了風險偏好較保守、海外布局速度較慢外，非利息收入能力不足，是造成雙方獲利差距最關鍵的因素。

業者指出，OBU及海外分行若僅依賴外幣存放款及授信利差，在全球金融市場競爭激烈、利差持續收斂下，獲利空間相當有限。相較之下，真正能推升海外據點獲利的是外匯交易、財富管理、全球現金管理、投資銀行手續費、跨境支付及衍生性金融商品等高附加價值業務，這些業務已成為國際銀行的重要收入來源。