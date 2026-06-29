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中信銀台新銀OBU獲利首季年增均逾6成 成為推升整體營運重要引擎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著全球供應鏈重組及台商加速海外布局，國內銀行海外業務競爭已從傳統授信逐步轉向跨境金融服務。其中，中國信託銀行與台新銀行近年積極深化跨境資金調度、企業金融及整合性金融服務，帶動OBU（國際金融業務分行）和海外分行獲利明顯成長，今年首季年增均超過6成，成為推升整體營運的重要引擎。

相較於過去以放款賺取利息收入為主的經營模式，中信銀行近年積極打造多元化海外金融服務平台，海外布局不再侷限於授信業務，而是整合法人金融、跨境金融、全球現金管理、外匯避險、財富管理及企業金融顧問等服務，提供企業客戶一站式金融解決方案，不僅增加非利息收入來源，也提升海外據點整體獲利能力。

中信銀行指出，今年OBU獲利持續強勁成長，主要來自積極滿足企業客戶跨境資金需求，帶動生息資產中的授信規模快速擴大，包括對境外金融同業及企業客戶放款。目前OBU客戶以外幣授信及跨境資金調度需求最為旺盛，銀行除支應企業短期營運週轉及中長期國際聯貸資金外，更透過跨境平台及跨產品整合能力，建立差異化競爭優勢，也讓海外分行與OBU成為近年重要的獲利來源。

台新銀行則受惠於全球供應鏈重整與台商南向布局趨勢，OBU獲利同步繳出亮眼成績。台新銀表示，近年積極扮演台商海外營運的資金調度中心，隨著企業將生產基地逐步移往東南亞，公司同步提供跨國融資架構規劃及跨境金融服務，協助企業快速取得海外投資及營運所需資金，支援客戶擴大全球生產布局，也成功掌握供應鏈轉移帶來的新商機。

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