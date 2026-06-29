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金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇－前瞻亞資中心2.0」，行政院長卓榮泰將親自出席並致詞，預料將談及亞資中心成果及政策願景。記者曾原信／攝影
經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇－前瞻亞資中心2.0」，行政院長卓榮泰將親自出席並致詞，預料將談及亞資中心成果及政策願景。記者曾原信／攝影

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，列為13項戰略產業之一。兩年來，亞資中心資產管理規模成長，已遠超出原訂目標。其中高雄專區規模已達5,158億元，未來待高雄運作進一步成熟後，不排除複製高雄經驗，擴至其他縣市，開啟金融創新與均衡發展的新時代。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇－前瞻亞資中心2.0」，行政院長卓榮泰將親自出席並致詞，預料將談及亞資中心成果及政策願景。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券及KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

近年台灣經濟表現屢創新高，政府打造亞資中心，希望吸引更多國內外資金投入，強化資本市場韌性，創造更多財富與全民共享。

政府重視亞資中心政策，卓榮泰先前提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的發展目標，從高雄資產管理專區的金融機構進駐情形、開辦高資產業務概況等指標來看，整體發展已達成「兩年有感」目標。

據規劃，政府期盼在四年內打造更開放、更國際化、更自由的金融環境，並以六年為期，實現亞洲資產管理中心願景，以接軌國際。

亞資中心是政院所提13項戰略產業之一，與五大信賴產業、生技醫療、觀光產業等並列，列為政府重要產業政策。

卓榮泰先前接受本報專訪時曾表示，未來台灣的金融創新必須更國際、更自由、更開放，政府推動一連串亞資中心相關政策，希望能留下人才，不需要到新加坡，到高雄就可以，政府已成立亞資中心高雄專區，在兩年有感目標下，未來希望能讓各縣市都能複製，使金融產業能夠逐漸壯大。

長期而言，卓榮泰期待，若進入金融業人才愈來愈多，也能帶動國人整體薪資，優秀年輕人不用到國外，就留在台灣，讓金融業走向更國際、更開放、更自由，絕對是未來趨勢，希望未來讓新的金融創新產品不斷出現。

同時，政府已推動多項法令修正，鼓勵更多保險業資金投入國內公共建設，以建設國家、照顧人民；卓榮泰亦期許金融業者在普惠金融理念下，開創更多樣化選擇，使國人生活更有保障。

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