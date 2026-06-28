凱基證券「AI Agent智慧牧羊犬」 榮獲2026 FCA創新商務獎

凱基證券以「AI Agent 智慧牧羊犬－重塑自動化管理新標準」專案，榮獲2026年《數位時代》創新商務獎「最佳管理創新 銅獎」，展現其在AI應用與管理創新領域的卓越成果。該專案透過AI Agent(人工智慧代理)與既有機器流程自動化（RPA, Robotic Process Automation）深度整合，突破傳統自動化僅著重執行效率的限制，將AI導入管理層級，打造監控、判斷與協同能力兼具智慧管理架構，充份展現高度創新性與實務應用價值。

凱基證券數位創新部主管李淑英表示，本次獲獎象徵公司在AI與管理創新領域的實踐成果獲得肯定。有別於傳統RPA多停留於單點流程自動化，凱基證券透過「智慧牧羊犬」概念，建立主動式管理機制，使AI Agent能即時掌握各項自動化作業狀態，主動辨識異常並進行通報，同時提供處理建議與優化方向，將自動化從「被動執行」提升為「主動管理」。

導入AI Agent後，具體展現在全流程即時監控、異常主動偵測、智能決策支援，以及跨系統整合管理等能力獲得成果。大幅改善過往流程分散、監控不即時及人工負擔高等問題，顯著提升流程穩定度並降低維運成本，並加速決策效率。同時透過標準化管理與可追蹤機制，強化內控及治理能力，符合金融業對穩定性與合規性的高度要求。

凱基證券「AI Agent 智慧牧羊犬」架構具備高度擴展性與可複製性，可延伸至不同業務場景，並快速導入其他自動化流程，形成可規模化推廣的智慧管理模式。凱基證券未來將持續深化AI應用，透過建立完善的AI監管與治理機制，提升企業營運韌性，更致力成為金融業AI治理與智慧管理的標竿。