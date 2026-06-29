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虛擬資產業 備戰取照

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

立法院審議《虛擬資產服務法》將進入二、三讀，新法要求，未來台灣虛擬資產服務商（VASP）需申請牌照許可才能營業，近期包括本土加密貨幣交易所如MaiCoin集團、幣託集團與台灣大哥大旗下的富昇數位（TWEX）已提前進入備戰狀態，力拚於換照二年緩衝期內順利取得營業許可。

根據《虛擬資產服務法》草案，現行完成洗錢防制登記的VASP業者，未來仍須依七大業務類別申請營業許可，包括虛擬資產交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他虛擬資產服務商，經金管會核准後方可經營相關業務。由於加密貨幣交易所經營項目較廣，市場預期多數業者將申請三項以上牌照。

面對許可制即將上路，MaiCoin集團表示，正評估申請所需牌照，實際上，公司在專法草案公布前，便已著手準備，目前持續進行人員資格盤點、內控制度文件化、稽核機制強化及資訊安全架構優化，並將依未來子法規範持續調整；幣託則表示，已全面啟動合規升級計畫，持續強化內稽內控及資訊安全防護機制。

富昇數位指出，自成立以來即依循主管機關及VASP公會規範建立內控、法遵、稽核及資訊安全管理制度，持續優化系統權限管理、監控告警及虛擬資產保管等安全措施，並定期辦理弱點掃描、滲透測試及資訊安全檢測，以提升平台安全性及營運韌性。

加密貨幣 台灣大哥大 金管會

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