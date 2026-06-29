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券商財管大戶交易額暴衝 5月相關金額增404億元 寫史上最大量

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
富豪戶交易更熱、買債更冷。 聯合報系資料照
富豪戶交易更熱、買債更冷。 聯合報系資料照

富豪戶交易更熱、買債更冷。金管會統計，5月券商財管大戶交易額單月增加404億元、創開辦最大量，但海外債交易量跌破百億元；銀行端大戶債券配置也僅微增，顯示大戶資金正從海外債轉向多元配置。

截至5月底，十家券商高資產客戶數達1,927人，月增63人；累計交易額達5,649億元，月增404億元。交易額成長速度明顯高於客戶增幅，顯示大戶交易動能仍強。

不過，交易熱度升高，海外債量能卻明顯降溫。券商財管大戶複委託買賣海外債量能5月降到93億元，一舉跌破百億元，創近一年半低點。

去年8月，財管大戶透過券商複委託買賣海外債金額一度衝上187億元高點，隨後逐步走低，如今跌破百億元，顯示大戶對海外債態度轉趨保守。

銀行端大戶資產配置也出現相同訊號。5月國銀高資產客戶債券配置占比是14%，月增僅0.1個百分點，未見明顯擴張。

銀行圈指出，5月底美國10年期公債殖利率攀升至4.44%，前五月已反彈27個基本點。殖利率上升、債券價格下跌，使去年底投入海外債的大戶「全套牢」。

滿手海外債的大戶多採續抱領息，空手者也不願意進場。隨通膨疑慮未除、美國利率路徑仍不明，海外債配置短期恐難明顯放大。

相較之下，結構型商品成為5月增幅最明顯的商品。銀行高資產客戶結構型商品占比月增0.4個百分點至7.9%，追平3月近四年高點。

銀行主管指出，5月股市轉熱，但漲幅集中且劇烈，大戶並未全面追價，反而趁勢進行投資組合再平衡，並將部分獲利落袋為安。

連結股權的結構型商品銷售升溫，也反映大戶透過商品參與行情，而非直接追股。

保單配置也持續升溫，5月占比升至12.1%，月增0.2個百分點。銀行圈分析，近期各銀行積極推動保費融資，加上高資產客戶對資產傳承、稅務規劃需求增加，持續推升保單配置熱度。

債券 金管會 銀行

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