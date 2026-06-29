在宅醫療保單採一年期試辦 國壽率先送件 南山最快7月上旬跟進

衛福部近期推動「一日手術」、「在宅醫療」等政策，催動國內壽險業者積極開發在宅醫療保單。國泰人壽已於26日率先送件，南山人壽最快7月上旬送件，皆採一年期保單試辦推進，至於新光人壽、凱基人壽內部則在評估中。

國泰人壽26日證實，已遞件申請試辦在宅急症照護保單，性質上屬於一年期不保證續保商品，國壽也是業界搶頭香遞件申請的業者。

國壽總經理林昭廷日前表示，目前在宅醫療相關制度與試辦範圍仍持續調整，商品先以一年期設計為主，透過實際承保經驗累積數據與觀察市場需求，未來若試辦計畫涵蓋範圍有所調整，保單設計也可同步修正。根據衛福部健保署提供的在宅急症照護發生率資料，主要包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類。

南山人壽總經理范文偉則指出，預計7月上旬送件申請試辦，若審核通過，希望兩個月內有機會上市。目前公司已完成「在宅急症照護保單」的商品架構設計，主要依據在宅醫療及急症在宅照護試辦計畫所列範圍規劃，同樣採一年期保單試辦推進，可單獨購買。

南山人壽分析，透過試辦可蒐集新業務相關經驗，也可持續累積在宅醫療理賠經驗，以作為長年期在宅與住院綜合醫療保險的研發基礎。

凱基人壽則表示，將響應主管機關推動在宅醫療政策，內部已啟動相關保險商品評估與規劃。現階段將配合健保在宅急症照護試辦計畫，研議相關保單設計。新光人壽也說，申請試辦時程將視內部評估情況決定。