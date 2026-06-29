聽新聞
0:00 / 0:00

玉山連四年奪最佳DEI企業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行榮獲《亞洲金融雜誌》六項大獎，囊括最佳零售、科技應用、貸款、永續及中小企業銀行，並連四年獲台灣最佳DEI企業肯定。玉山金控／提供
玉山銀行榮獲《亞洲金融雜誌》六項大獎，囊括最佳零售、科技應用、貸款、永續及中小企業銀行，並連四年獲台灣最佳DEI企業肯定。玉山金控／提供

亞洲具代表性的財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）公布2026年度評選結果，玉山銀行於眾多金融機構中脫穎而出，榮獲「最佳零售銀行」、「最佳科技應用銀行」、「最佳貸款機構」、「最佳永續銀行」及「最佳中小企業銀行」等多項大獎，並連續四年獲選「台灣最佳DEI企業」，展現玉山在個人金融、企業金融與人才永續發展的專業表現，獲得國際高度肯定。

玉山銀行指出，玉山始終以顧客需求為核心，致力於將複雜的金融服務化繁為簡，並將前瞻AI科技融入日常服務。例如推出創新的「AI房貸顧問」，有效簡化房貸申請流程，提升顧客體驗；在信貸領域，透過AI輔助審核與流程優化，線上信貸申辦占比已達98%，近三成案件可於一天內完成撥款，大幅提升服務效率。同時運用大數據，協助無傳統財力證明的「信用小白」，例如接案工作者或自由業取得所需資金，落實普惠金融。

在永續發展與地方創生領域，玉山推動「Farm to Table永續食材價值鏈」，以實際資金支持超過200家台灣在地小農與永續餐旅企業，並提供融資、供應鏈金融及永續轉型支持等全方位解決方案。人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，玉山積極推動「多元、平等、共融」（DEI）的職場環境，提供優於法令的員工照顧措施，持續精進人力資源各項作為，建構工作與生活平衡的友善職場文化，讓員工感受到歸屬感與幸福感，實踐「玉山人快樂的第二個家」理念。

展望未來，玉山將持續以科技驅動創新、以顧客需求為導向，並堅持永續與包容的企業價值，創造顧客、員工與社會最大價值。

玉山 玉山銀行 永續

延伸閱讀

中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定 23度勇奪臺灣最佳銀行

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

群益證金融一站式驗證獲FinanceAsia 2026年最佳創新科技應用機構

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

相關新聞

金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，列為13項戰略產業之一。兩年來，亞資中心資產管理規模成長，已遠超出原訂目標。其中高雄專區規模已達5,158億元，未來待高雄運作進一步成熟後，不排除複製高雄經驗，擴至其他縣市，開啟金融創新與均衡發展的新時代。

本周財經焦點

本周財經焦點

台積融資爆量 券商設限

台股融資熱度持續升溫，但資金流向高度集中。統計顯示，近一個月台股上市櫃整體融資餘額從七三二○億元增至七九五八億元，增加六三八億元，其中台積電單檔融資新增逾七十六億元，單一個股就吃掉整體新增融資的超過一成。市場人士說，台股掛牌股票數以千計，有超過一成的新增融資借款湧入同一檔股票，集中程度相當罕見。

3C通膨效應擴大！家用遊戲機 3萬元起跳恐成新常態

受記憶體、固態硬碟（ＳＳＤ）報價瘋漲影響，繼微軟宣布Xbox漲價，Valve新款遊戲主機Steam Machine售價開出一○四九美元起跳價格後，供應鏈傳出，家用遊戲機霸主索尼下世代PS6物料清單報價（BOM表）逼近一千美元，售價也將飆高。

高價熱門股 融資追繳壓力箭在弦上

台股從歷史高點急轉直下，融資追繳壓力開始浮現。加權指數上周二曾衝上四萬八二一八點新高，但上周五收在四萬四五七一點，三個交易日從高點回落近四千點、跌幅超過百分之七，不少熱門個股跌幅逼近兩成，融資追繳箭在弦上。

小型電子商 陷入存亡危機

記憶體晶片供不應求的效應持續顯現，蘋果宣布部分產品漲價、微軟也調高Xbox遊戲機售價。ＣＮＢＣ指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」，華爾街日報（ＷＳＪ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。