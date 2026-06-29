玉山連四年奪最佳DEI企業

亞洲具代表性的財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）公布2026年度評選結果，玉山銀行於眾多金融機構中脫穎而出，榮獲「最佳零售銀行」、「最佳科技應用銀行」、「最佳貸款機構」、「最佳永續銀行」及「最佳中小企業銀行」等多項大獎，並連續四年獲選「台灣最佳DEI企業」，展現玉山在個人金融、企業金融與人才永續發展的專業表現，獲得國際高度肯定。

玉山銀行指出，玉山始終以顧客需求為核心，致力於將複雜的金融服務化繁為簡，並將前瞻AI科技融入日常服務。例如推出創新的「AI房貸顧問」，有效簡化房貸申請流程，提升顧客體驗；在信貸領域，透過AI輔助審核與流程優化，線上信貸申辦占比已達98%，近三成案件可於一天內完成撥款，大幅提升服務效率。同時運用大數據，協助無傳統財力證明的「信用小白」，例如接案工作者或自由業取得所需資金，落實普惠金融。

在永續發展與地方創生領域，玉山推動「Farm to Table永續食材價值鏈」，以實際資金支持超過200家台灣在地小農與永續餐旅企業，並提供融資、供應鏈金融及永續轉型支持等全方位解決方案。人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，玉山積極推動「多元、平等、共融」（DEI）的職場環境，提供優於法令的員工照顧措施，持續精進人力資源各項作為，建構工作與生活平衡的友善職場文化，讓員工感受到歸屬感與幸福感，實踐「玉山人快樂的第二個家」理念。

展望未來，玉山將持續以科技驅動創新、以顧客需求為導向，並堅持永續與包容的企業價值，創造顧客、員工與社會最大價值。