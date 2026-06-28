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凱基證券奪FinanceAsia最佳私人銀行、數位、併購顧問與債券四大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲《FinanceAsia》2026大獎，一舉拿下台灣最佳私人銀行、最佳數位創新應用、最佳併購財務顧問及最佳債券承銷商四項大獎。(凱基證券/提供)
凱基證券榮獲《FinanceAsia》2026大獎，一舉拿下台灣最佳私人銀行、最佳數位創新應用、最佳併購財務顧問及最佳債券承銷商四項大獎。(凱基證券/提供)

凱基證券橫掃國際權威財經媒體《FinanceAsia》2026年度四項大獎，不僅締造首家券商唯一榮獲「台灣最佳私人銀行」的殊榮，寫下深耕私人銀行專業領域的重要里程碑，更一舉囊括「台灣最佳數位創新應用」、「台灣最佳併購財務顧問」及「台灣最佳債券承銷商」，充分展現其在財富管理、數位創新、資本市場及債券業務的全方位領先實力。此次獲獎不僅彰顯凱基證券多年深耕市場的成果，也反映其持續以客戶為核心、結合創新與專業服務，獲國際高度肯定。

在財富管理領域，凱基證券成為首家榮獲「台灣最佳私人銀行」殊榮的證券商，展現其專業服務模式深受肯定。凱基證券率先攜手證基會推出「WMP財富管理專業顧問」認證培訓，強化前線同仁專業能力，同時與瑞銀集團旗下UBS Partner合作導入RichLife理財規劃系統，成為台灣首家採用國際級專業平台的證券商，顯著提升整體服務效能。凱基證券顧問式服務，將持續由交易導向邁向全方位理財規劃，打造創新且完整的財管解決方案，提供客戶更前瞻且多元的財富管理體驗。

在金融科技與數位創新方面，凱基證券奪下「台灣最佳數位創新應用」獎，展現其AI應用與數據整合的深厚實力。透過人機協作的智慧投資服務，結合投顧研究能量與多元選股工具，滿足不同投資族群需求。包括「策略選股」服務支援量化投資與回測功能，以及「股利再投資」、「我的股利查詢」等功能，協助投資人建立長期資產配置。同時藉由數據分析提供個人化推播，從盤前到盤後全流程支援投資決策。凱基證券亦積極落實普惠金融，讓不同背景投資人皆能享有便利且高效的投資體驗，並持續優化數位平台，提升服務溫度與使用者滿意度。

在資本市場表現方面，凱基證券不僅榮獲《FinanceAsia》「台灣最佳併購財務顧問」，並同時於《The Asset》年度評選摘下該項殊榮，進一步鞏固其市場領導地位。過去十年，凱基證券於公開收購案件數及交易金額均居市場首位，並於2025年完成多項指標性交易，包括國巨收購茂達電子、台達電私有化晶睿通訊、大聯大收購華經資訊、日月光投控子公司福雷電公開收購元隆電子等案件，展現其專業與執行力。結合集團資源與跨部門合作優勢，凱基證券提供企業從併購策略、財務規劃到執行的一條龍服務，成為國內外企業進軍台灣市場的重要合作夥伴。

凱基證券在債券市場亦有豐碩成果，連續第三年榮獲「台灣最佳債券承銷商」，持續穩居市場龍頭地位。面對2025年全球市場波動，仍協助多家企業順利完成募資，並成功主辦多檔大型壽險次順位債發行，更獲全球人壽遴選為首檔次債主辦承銷商。此外，凱基證券積極推動永續金融，主辦中華電信及聯邦銀行之可持續發展債券，並於國際板市場表現亮眼，參與沙烏地阿拉伯國家銀行債券發行。未來，凱基證券將持續以專業與創新驅動市場發展，致力為客戶提供最佳方案，並推動台灣資本市場邁向更穩健與永續的發展。

凱基 債券 平台

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