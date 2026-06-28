永豐金證券榮獲FinanceAsia 2026大獎 完成成長結構升級

永豐金證券於短短一年內完成合併台灣匯立證券、首創深獲投資人好評的「股票禮品卡」，榮獲FinanceAsia頒發2026「Best Broker - Highly Commended in Taiwan」大獎！印證在市場競爭激烈的環境下，永豐金證券同步推動法人、零售與跨境布局，逐步建立多元成長架構，獲國際評審青睞。

永豐金證券蘇威嘉總經理指出：「隨著台股市值超越印股進入全球前段班，國際關注度持續提升。永豐金證券捕捉先機，持續強化法人與跨境布局，藉由合併台灣匯立證券，成功建構了具國際競爭力的法人平台，將外資客戶覆蓋率拓展至歐洲、北美洲、亞洲及大洋洲。同時透過與國際券商合作，以扎實的研究報告提升永豐金證券與台股的國際能見度。 」

永豐金證券以既有經紀業務為基礎延伸布局，2025年起擴展零售與法人業務，讓成長動能更加多元，在競爭激烈的市場中走出差異化定位：

第一，在法人業務方面，透過合併台灣匯立證券，客戶覆蓋率從香港、新加坡擴展至歐洲、北美洲與大洋洲；並與中信里昂證券聯名發布研究報告，提升台股國際能見度與流動性。

第二，在零售業務方面，推出「股票禮品卡」，將投資行為融入日常消費場景，在合規架構下拓展投資應用，降低年輕族群與非典型投資人的入門門檻。

第三，在跨境布局上，率先進駐亞資中心高雄專區，並於2026年3月取得跨境金融試辦資格，推動台港一站式服務，進一步整合高資產、交易與跨境需求。

第四，在產品與平台布局上，永豐金證券已建立橫跨零售與法人市場的完整體系。其「豐存股」台美雙市場扣款戶數突破25萬戶，累積扣款金額達新台幣449億元，年增18%，展現穩健成長動能；核心經紀與複委託業務亦在零售市場維持一定市占。另一方面，財富管理業務持續擴展，至2025年底信託資產管理規模達375.57億元、市占15%。同時透過單一信託架構整合另類投資、固定收益與傳承規劃，串聯台灣、香港與離岸市場資源，強化跨境資產配置能力。