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國銀富豪戶單月增1090人 5月底AUM衝2.6兆

中央社／ 台北28日電

投資市場氛圍持續好轉，帶動富豪戶管理資產規模與戶數大增。金管會統計顯示，21家國銀截至2026年5月底高資產客戶數達2萬5290人，單月大增1090人，高資產客戶管理資產規模（AUM）也增至新台幣2兆6633億元，月增1110億元。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年5月底，已有21家銀行獲准開辦，並已全數投入營運。金管會近日也核准另外3家業者，還有3家業者正在審核中。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至5月底高資產客戶數為2萬5290人、AUM達2兆6633億元，分別月增1090人與1110億元。張嘉魁說明，客戶數與AUM都較去年同期增加，主因包括銀行開辦家數增加，各銀行在人才與產品設計方面日趨完備，帶動業務推展動能。

進一步觀察富豪戶資產配置占比情形，張嘉魁指出，5月底存款比率下降至42.5%，基金維持16.8%，債券略增至14%，保險增至12.1%，境外結構型商品也上升到7.9%，主要因投資市場氣氛轉佳，帶動客戶增加高資產收益類型商品。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，截至5月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1927人，累計交易金額約5649億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增55%與78%。

觀察證券商表現，前3名排名跟4月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到今年5月底的交易金額分別為2849億元、1167億元與603億元，其餘7家證券商合計1030億元。近一年複委託買賣海外債為93億元，創2025年1月以來新低。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者進駐高雄專區。

金管會統計指出，截至目前20家投信投顧業者申請高雄專區試辦業務，17家已核准，3家審查中。此外，合計13家證券商遞件申請高雄專區試辦業務，全數皆已核准。

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