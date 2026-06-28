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群益證金融一站式驗證獲FinanceAsia 2026年最佳創新科技應用機構

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲 FinanceAsia Awards 2026最佳創新科技應用機構，由資訊部執行副總裁吳允文(右一)、專員金品妤(左一)代表領獎。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券榮獲 FinanceAsia Awards 2026最佳創新科技應用機構，由資訊部執行副總裁吳允文(右一)、專員金品妤(左一)代表領獎。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券持續深耕金融科技創新，榮獲國際知名財經媒體《FinanceAsia》評選為「2026年最佳創新科技應用機構」(Most Innovative Technology - Nonbank Financial Institutions)高度推薦(Highly Commended)，並於6月25日在香港舉辦之頒獎典禮中，由資訊部執行副總裁吳允文代表出席領獎，展現群益金鼎證券在數位轉型與客戶體驗優化上的卓越成果。

《FinanceAsia Awards》為亞太地區極具指標性的金融獎項之一，群益金鼎證券此次以「金融 Fast-ID」專案獲得肯定。該專案整合數位身分識別、跨機構驗證與資安防護機制，在兼顧監理合規下，有效簡化客戶身份驗證流程，大幅提升線上服務效率與使用便利性。

透過「金融 Fast-ID」機制，客戶只需於任一合作金融機構完成一次身分驗證，即可在群益金鼎證券快速辦理相關線上業務，免除重複驗證程序，打造「一次驗證、跨平台通行」的一站式數位服務體驗，無須親赴營業據點即可完成申辦，大幅提升數位服務普及性與使用意願。

在此基礎上，群益金鼎證券持續深化數位投資服務布局，優化行動交易平台、智慧下單功能與數位開戶流程，打造整合投資環境，協助投資人隨時掌握市場動態並即時完成交易，進一步提升投資效率與服務黏著度。

除科技應用外，群益金鼎證券亦積極透過多元投資活動強化客戶參與及互動體驗。「群益台美股交易競賽」現正熱烈進行中(即日起至8月31日)，透過實戰交易機制，鼓勵投資人參與市場操作並爭取獎勵，相關活動詳見：https://capital6005.com/Ht2ee

展望未來，群益金鼎證券將持續深化金融科技應用，結合創新技術與數位行銷策略，打造更貼近投資人需求的智慧化投資體驗，實現更即時、更便利，且更具信心的數位金融服務。

群益 香港 金融科技

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