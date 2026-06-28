快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

金曲37／蔡依林封后後首發文！金曲夜真實心境：像被抽空

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀行升級南半球營運據點 布里斯本分行喬遷展開新頁

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行布里斯本分行喬遷，展開新局。圖中為台新銀總經理林淑真。圖／台新銀行提供
台新銀行布里斯本分行喬遷，展開新局。圖中為台新銀總經理林淑真。圖／台新銀行提供

台新銀行為持續擴大海外業務動能並積極響應政府新南向政策，位於澳洲昆士蘭州的布里斯本分行已正式搬遷至同棟大樓（111 Eagle Street）27樓的全新辦公空間。台新銀行於26日在新址舉行喬遷開幕儀式，由總經理林淑真、法人金融事業總處執行長陳柏如，以及海外事業處長陳建宏親臨現場主持剪綵，並與當地政商界人士及台商代表共同見證布里斯本分行啟用新辦公據點的重要里程碑。

回顧2017年，在董事會與經營團隊的前瞻性擘劃下，台新銀行成為繼公股銀行之後，首家於布里斯本設立分行的台資民營銀行，為國銀海外布局寫下歷史新頁。自開業以來，布里斯本分行以法人放款、存款及外匯為主軸，積極推動台澳雙邊貸款與貿易融資。隨著業務穩健拓展，服務對象已由早期的台商與華人企業，成功延伸至澳洲當地大型企業及駐澳跨國公司。

台新銀行積極配合政府推動新南向政策，新南向亦為企業布局全球重要戰略市場；澳洲更是其中核心目標國家之一。台新銀行始終以穩健靈活的資金支援，全力協助企業取得海外拓展所需資源，成為台商與跨國企業開拓國際市場的堅實後盾，同時展現高度注重並持續深耕澳洲市場的強大決心。此外，台新銀行於日前獲得金融監督管理委員會表揚，為唯一榮獲「新南向政策目標國家授信方案」之「中小企業授信特別獎」殊榮的銀行，顯示台新銀行在海內外布局與支持企業拓展國際市場成果，深獲主管機關肯定。

此次澳洲布里斯本分行喬遷與辦公空間升級，不僅彰顯台新銀行擴大跨國網絡布局的決心，也展現深耕南半球、服務全球客戶的承諾。展望未來，台新銀行將秉持「認真」的企業精神，以穩健金融實力與創新服務，支持企業掌握國際商機，成為客戶拓展全球版圖最值得信賴的智慧好夥伴。

台新銀行 銀行 新南向政策

延伸閱讀

中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定 23度勇奪臺灣最佳銀行

永豐建構消費信任新關係 首辦「金融共好論壇」

冠德秀朗橋捷運共構新地標 定錨大台北產業升級

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

相關新聞

巴菲特vs.新加坡政府投資公司 童振源：一堂1.5兆的投資課

2022年至2023年間，國際資本對台灣展現出極為鮮明的分歧。由股神巴菲特領導的波克夏海瑟威迅速出售持有的台積電股票，新加坡主權基金──新加坡政府投資公司（GIC）則逆勢加碼台積電。幾年後回頭檢視，兩者的投資結果形成鮮明對比。台灣駐新加坡代表童振源將之形容為「1.5兆新台幣換來的一堂投資客」。

彰化豪雨重創！釀酒葡萄逾半報銷 農損突破6000萬恐再攀升

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元，實際數字仍待各鄉鎮公所回報後進一步更新。

朋友手機訂閱App月花1萬多元 財商專家憶英語雜誌教訓：沒有使用都是浪費

剛進入大學就讀的時候，有位同寢室的室友英文非常厲害。後來我發現，他有一個令人敬佩的良好習慣…

彰化豪雨重創芭樂產區 花蕊被打落、根泡水 果農憂全年收成泡湯

彰化連日豪雨重創農業，芭樂產區災情尤為嚴重。果農指出，目前正值開花期，尚未進入結果階段，強降雨直接將花蕊打落，等於在生產初期就出現大幅減產；部分低窪農地排水不及，長時間積水讓果樹根系面臨缺氧風險，恐造成腐爛甚至整株枯死，農民目前加緊排水搶救，一方面也盼中央與地方從寬認定天災補助，減輕損失。

本周台股／指數失守月線 有上車機會還是空頭已蔓延？

台股上周先甜後苦，周二盤中衝到4萬8218點創新高，隨後連日走跌，最終上演黑色星期五，重挫1683點，失守4萬5千點大關，以4萬4571點收周線，周指數大跌1893點，跌幅4.1％，單周震幅逾3700點，日均量1.5兆元。指數失守月線，是再給一次上車機會？還是空頭勢力已然蔓延？

台灣鮮乳全球最貴 關鍵上架費調降成無解僵局

台灣鮮乳價格全球最貴遭批評，業者直指，終端售價高，最大的原因是通路收取的上架費，占比更是高到嚇人，但上架費有沒調降的可能，由於關係到通路業者的利益，更是牽一髮動全身，業者都不置可否，甚至不願表態。只要上架費成無解的僵局，民眾想喝到便宜鮮乳的期待恐怕落空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。