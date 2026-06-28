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巴菲特vs.新加坡政府投資公司 童振源：一堂1.5兆的投資課

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
2022年至2023年間，在股神巴菲特迅速出售台積電股票之際，新加坡政府投資公司則是逆勢加碼，這筆投資估計為新加坡創造高達新台幣1.5兆元收益。（路透）
2022年至2023年間，在股神巴菲特迅速出售台積電股票之際，新加坡政府投資公司則是逆勢加碼，這筆投資估計為新加坡創造高達新台幣1.5兆元收益。（路透）

2022年至2023年間，國際資本對台灣展現出極為鮮明的分歧。由股神巴菲特領導的波克夏海瑟威迅速出售持有的台積電股票，新加坡主權基金──新加坡政府投資公司（GIC）則逆勢加碼台積電。幾年後回頭檢視，兩者的投資結果形成鮮明對比。台灣駐新加坡代表童振源將之形容為「1.5兆新台幣換來的一堂投資客」。

童振源28日在個人臉書撰文指出，在全球資本市場中，地緣政治風險始終是不可忽視的重要因素。對於位居全球半導體供應鏈核心的台灣而言，相關風險更是國際投資人持續關注的焦點。

然而，成功的投資並非忽視地緣政治風險，也不是過度放大風險，而是在充分理解風險本質後，做出客觀、完整且精準的評估。唯有如此，才能正確判斷資產價值，避免因誤判風險而錯失龐大的投資機會。

他表示，巴菲特高度重視台海風險，展現其一貫審慎的投資風格；然而，其判斷將台海風險視為「台灣單一市場風險」，未納入其全球系統性風險，以及台灣科技產業長期競爭力與經濟韌性的考量。

2022年第三季，波克夏買進約41億美元的台積電ADR；然而不到半年，便於第四季減持約86%的持股，並在2023 年第一季底前幾乎全數出清。巴菲特事後坦言，出售台積電並非因公司基本面惡化，而是基於對台灣地理位置及台海風險的憂慮。

然而，若台海真的爆發重大衝突，受到衝擊的絕不只是台灣。全球半導體供應鏈、海運、金融市場、科技產業以及國際貿易體系都將同步遭受重創。這並非透過「撤出台灣」便能完全規避的風險；一旦危機發生，全球經濟都將受到波及，資本配置於其他市場，也無法倖免於難。

GIC的投資決策與巴菲特的判斷有截然不同的解讀。根據公開投資資料，以及全球風險定價的整體邏輯，GIC於 2022年逆勢加碼台積電，顯示其對台海風險採取了更全面、更深入的評估方式。

童振源認為，GIC的做法並未將台灣的政治風險視為孤立、僅屬於單一市場風險，而是進一步思考三個更根本的問題：

第一，台積電是否仍具備持續創造高額獲利的能力？

第二，台海戰爭是否不可避免，而投資期間是否足以承受這種不確定性？

第三，若台海真的爆發衝突，其影響的範圍與規模究竟有多大？

從這個角度來看，GIC的逆勢布局並非忽視風險，而是對風險進行更精準、更合理的定價。2022年，台積電平均毛利率高達59.6%，淨利率達44.9%，顯示其技術護城河與獲利能力並未因地緣政治雜音而受到削弱。更重要的是，一旦台海發生軍事衝突，其衝擊將不會侷限於台灣，而是演變為全球性的系統性危機，屆時全球主要市場都難以倖免。

市場後續發展也顯示，這種風險定價方式遠較市場普遍的恐慌更為精準。GIC持有台積電股份由2021年底約6.49億股增加至2022年底約8.60億股，持股比率由2.50%提高至3.32%。換言之，GIC於2022年淨買進約2.11億股台積電，以當年底收盤價每股新台幣448.5元計算，新增投資金額約新台幣946.3億元。

隨後，人工智慧、高效能運算與先進製程需求快速成長，帶動台積電股價大幅上漲。若以目前每股約新台幣2,410 元估算，這批新增持股市值已達約新台幣5,085.1億元，資本價值增至原始投資的5.37倍。

隨著台積電股價持續攀升，GIC陸續分批減碼，已實現約新台幣3,872.8億元資本利得；尚未出售的持股，未實現帳面獲利約達新台幣1兆1,090億元；過去四年累積取得約新台幣400.5億元現金股利，整體投資報酬估計已高達新台幣 1兆5,363.3億元。

換言之，若GIC當年選擇與巴菲特相同策略，在2022年底以低價拋售全部持股，而未把握市場過度恐慌所帶來的投資機會，其機會成本將超過新台幣1.5兆元。

童振源指出，巴菲特錯過了台灣，GIC則把握住了台灣。兩者的差別，不在於是否重視風險，而在於誰更能正確認識風險、合理為風險定價，並在市場陷入短期過度恐懼時，看見台灣被低估的長期價值。「這正是1.5兆台幣換來的一堂投資課」。

童振源 巴菲特 新加坡 台積電 主權基金

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