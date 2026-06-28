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永豐金證券榮獲 FinanceAsia 2026大獎

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券榮獲FinanceAsia 2026大獎，由通路暨財富管理事業處副總經理高政雍代表領獎。（圖右，永豐金證券／提供）
永豐金證券榮獲FinanceAsia 2026大獎，由通路暨財富管理事業處副總經理高政雍代表領獎。（圖右，永豐金證券／提供）

永豐金證券於短短一年內完成合併台灣匯立證券、首創深獲投資人好評的「股票禮品卡」中，獲FinanceAsia頒發2026「Best Broker - Highly Commended in Taiwan」大獎，印證在市場競爭激烈的環境下，永豐金證券同步推動法人、零售與跨境布局，逐步建立多元成長架構，獲國際評審青睞。

永豐金證券以既有經紀業務為基礎延伸布局，2025年起擴展零售與法人業務，讓成長動能更加多元，在競爭激烈的市場中走出差異化定位。

第一，在法人業務方面，透過合併台灣匯立證券，客戶覆蓋率從香港新加坡擴展至歐洲、北美洲與大洋洲；並與中信里昂證券聯名發布研究報告，提升台股國際能見度與流動性。

第二，在零售業務方面，推出「股票禮品卡」，將投資行為融入日常消費場景，在合規架構下拓展投資應用，降低年輕族群與非典型投資人的入門門檻。

第三，在跨境布局上，率先進駐亞資中心高雄專區，並於2026年3月取得跨境金融試辦資格，推動台港一站式服務，進一步整合高資產、交易與跨境需求。

第四，在產品與平台布局上，永豐金證券已建立橫跨零售與法人市場的完整體系。其「豐存股」台美雙市場扣款戶數突破25萬戶，累積扣款金額達449億元，年增18%，展現穩健成長動能；核心經紀與複委託業務亦在零售市場維持一定市占。另一方面，財富管理業務持續擴展，至2025年底信託資產管理規模達375.5億元、市占15%。同時透過單一信託架構整合另類投資、固定收益與傳承規劃，串聯台灣、香港與離岸市場資源，強化跨境資產配置能力。

未來永豐金證券將持續透過「效率、科技、整合、跨境與永續」五大策略，推動數位創新與業務轉型。

永豐金 新加坡 香港

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