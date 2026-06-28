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兆豐保險強化海外旅綜險保障 海外突發疾病住院醫療最高給付150萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

暑假出國旅遊最怕突然生病，除了擔心高額醫療費用，更怕臨時需支付大筆住院保證金，卻因語言不通、資訊不足而求助無門。兆豐保險強化「海外旅行綜合保險」保障內容，自即日起，大幅提高海外突發疾病住院醫療保障，最高可達 150 萬元；更攜手國際SOS提供海外急難救助服務，協助保戶於異地發生意外事故或突發疾病時，也能即時獲得專業協助。

海外醫療費用高昂，旅途中若因突發疾病需住院，費用動輒數十萬元，為此，兆豐保險繼今年4月調高急診醫療額度後，再次拉高住院醫療保障。自2026年6月22日起提高海外突發疾病住院醫療限額最高至150萬元，有效幫助保戶因應多數就醫情境。

此外，海外就醫常面臨不熟悉當地制度、語言隔閡或資訊不足等困境。兆豐保險與國際SOS攜手合作，提供旅遊保健諮詢、醫療傳譯、醫療機構轉介、緊急醫療轉送(不限醫療專機或民航機)，以及住院醫療費用代墊等多項專業支援。

兆豐保險表示，為減輕臨時籌措醫療費用的壓力，保戶若於日本、韓國或申根地區旅遊期間，因住院需支付10萬元以上醫療費用，有緊急代墊需求，可透過24小時海外急難救助專線通報；經確認保單符合「住院醫療代墊服務」資格並簽署相關文件後，即可啟動代墊服務，避免保戶因現金不足而延誤就醫。

不止醫療保障有感升級，今年4月新增的「水上或陸上公共交通工具延誤保險」附加條款，將火車、公路巴士及渡輪延誤納入理賠。若搭乘的水上或陸上公共交通工具因天候、機件故障或罷工延誤4小時以上，檢附證明即可申請理賠，同一出發地可申請一次，保險期間最高給付二次。

兆豐保險提醒，規劃海外旅遊，除交通住宿外，應檢視醫療與救援需求，建議民眾多利用兆豐保險網路投保專區，出發前1小時完成線上投保；若與親友一同出遊可辦理線上一站式多人要保，出發前4個工作日前完成投保，投保後2個工作日前回傳要保文件，即可建立保障，讓旅程更加安心。

保險 兆豐 日本

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