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元大志工帶領學童體驗鶯歌陶瓷文化 幸福日邁入第15年

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會於新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「元大幸福日」活動。(元大金控/提供)
元大金控暨元大文教基金會於新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「元大幸福日」活動。(元大金控/提供)

元大金控暨元大文教基金會深信「每個小朋友都值得一份專屬關懷」，始終堅持這份溫暖初衷，6月27日舉辦元大幸福日活動，邀請桃園市育仁國小與苗栗縣大南國小逾60位學童，前往新北市立鶯歌陶瓷博物館參與陶藝文化一日活動，特別為每位學童準備量身打造概念的幸福大禮包，內含新衣、褲及新鞋，在初夏時節，陪伴孩子們度過溫馨且難忘的快樂時光。

教育是守護孩子成長、引領改變未來的希望之鑰，元大文教基金會秉持對社會公益長期深耕的承諾，特別安排「鶯歌陶瓷博物館」深度導覽與體驗行程，透過館內豐富的陶藝珍藏與歷史脈絡，帶領學童了解陶土如何經過創作和燒製，蛻變為精美陶瓷作品，一步步認識台灣珍貴的陶瓷文化特色，不僅幫助孩子們開拓美學視野、激發探索傳統工藝的學習興趣，更在手作彩繪的過程中，培養對地方文化的理解與認同 。

活動當日，特別邀請陶瓷老師展演神乎其技的「傳統腳踢轆轤」，由於學童平時較少接觸陶藝傳統文化，手拉胚工藝讓孩子們目光充滿驚奇與喜悅。元大文教基金會表示，元大幸福日邁入第15年，已辦理57場活動，號召近2,500位志工投入，累計送出逾9,000份幸福大禮包，以實際行動展現對學童的關心與愛護。

元大文教基金會長期關注社會公益，將關懷觸角遍及全台各個角落，將持續透過多元知性的體驗與實質的物資支援，為更多偏鄉與弱勢學童點亮心靈視野、注入前進力量，期望這份專屬關懷，能鼓勵學童們勇敢追逐屬於自己的夢想。

鶯歌 元大 博物館

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