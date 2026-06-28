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金融競爭力論壇7月1日舉辦 擘畫願景

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

亞洲資產管理中心邁入第二年，整體金融業資產管理規模增加10.62兆元，超前達成原訂兩年增加4兆元目標，下一步將推動亞資中心專法。經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，邀集政府主管機關、金融機構領袖及產業代表，共同探討台灣在全球資產管理市場中的定位與契機。

金融競爭力論壇由經濟日報主辦，臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

亞洲資產管理中心推動以來，大規模整合金融業資源，期望「留財與引資並重」，投資台灣支持產業發展為核心特色，做到「兩年有感、四年有變、六年有成」的三階段目標，期許2030年時，台灣金融業資產管理規模翻倍達60兆元。金管會下一步將推動亞資中心專法，預計7月公布方向。

金融競爭力論壇將進行六場專題演講，由各大銀行、證券、資產管理業領袖親自擔綱，上午進行三場專講，首場由中信銀行個金執行長楊淑惠主講，講目為「立足台灣，開展亞資中心的跨境腹地」；第二場由國泰投信董事長李偉正擔綱，講題為「讓資產管理成為台灣的護國群山」；第三場由玉山銀行個金執行長許美麗主講，講題「家族資本的永續新局」。

下午場部分，由臺灣證券交易所董事長林修銘進行第一場主講，主題是「打造台灣資本市場新動能」，接下來由富蘭克林坦伯頓集團Lexington合夥人黃謙勤進行第二場專講，題目是「接軌亞洲資本浪潮：私募股權二級市場的關鍵角色」，最後一場由KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光擔綱，主題為「私募基金 亞資中心新動力」。

下午場的壓軸則是高峰對談，主題是｢亞資中心創富新密碼」，邀請金管會證期局副局長黃厚銘、富邦投顧董事長陳奕光、凱基證券總經理林志宏及永豐金證券總經理蘇威嘉，共同與談。

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