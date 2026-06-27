合作金庫領先全球取得「AI治理信賴標誌」授證 樹立可信任智慧金融

合作金庫（5880）長期致力於強化人工智慧（AI）治理能力，並於6月26日取得英國標準協會集團（BSI）頒發AI信賴標誌。合作金庫依循國際標準架構進行AI治理成熟度評估，為全球首間取得「AI信賴標誌」之企業，展現合作金庫在AI治理、風險管理及資訊透明度方面已達國際水準，深獲專業機構肯定。

AI信賴標誌為BSI所推出之人工智慧治理驗證機制，用以證明組織之AI系統在治理、風險控管與合規性方面，已依循國際標準及最佳實務要求。該信賴標誌核心目的在於協助企業將AI治理從「內部管理」提升至「可被第三方驗證的信任機制」，使AI應用具備安全性、透明性與可解釋性。

取得AI信賴標誌，不僅彰顯合作金庫於AI治理能力到達國際驗證水準，亦體現合作金庫依循主管機關規範，逐步建構完善AI治理體系。未來，合作金庫表示將持續深化AI治理架構，結合永續發展與數位轉型策略，打造兼具透明、公平與可信賴的智慧金融環境，讓人工智慧成為支撐合作金庫穩健經營與創新發展的重要核心力量，並展現合作金庫在AI治理與永續發展上的前瞻行動力。