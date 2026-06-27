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台新銀行布里斯本分行喬遷升級南半球營運據點 強化亞太跨境金融服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新銀行布里斯本分行26日舉行喬遷剪綵儀式，當地政商界人士及臺商代表出席恭賀。剪綵位置從左至右，台新銀行海外事業處長陳建宏(左一)、布里斯本市議會副議長黃文毅(左二)、台新銀行總經理林淑真(中)、駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長范厚祿(右二) 、台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如(右一)。台新銀行／提供
台新銀行布里斯本分行26日舉行喬遷剪綵儀式，當地政商界人士及臺商代表出席恭賀。剪綵位置從左至右，台新銀行海外事業處長陳建宏(左一)、布里斯本市議會副議長黃文毅(左二)、台新銀行總經理林淑真(中)、駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長范厚祿(右二) 、台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如(右一)。台新銀行／提供

台新銀行為持續擴大海外業務動能並積極響應政府新南向政策，位於澳洲昆士蘭州的布里斯本分行已正式搬遷至同棟大樓（111 Eagle Street）27樓的全新辦公空間。台新銀行於26日在新址舉行喬遷開幕儀式，由總經理林淑真、法人金融事業總處執行長陳柏如，以及海外事業處長陳建宏主持剪綵，並與當地政商界人士及臺商代表共同見證布里斯本分行啟用新辦公據點的重要里程碑。

台新銀行表示，回顧2017年，在董事會與經營團隊的前瞻性擘劃下，台新銀行成為繼公股銀行之後，首家於布里斯本設立分行的臺資民營銀行，為國銀海外布局寫下歷史新頁。自開業以來，布里斯本分行以法人放款、存款及外匯為主軸，積極推動臺澳雙邊貸款與貿易融資。隨著業務穩健拓展，服務對象已由早期的臺商與華人企業，成功延伸至澳洲當地大型企業及駐澳跨國公司。

台新銀行積極配合政府推動新南向政策，新南向亦為企業布局全球重要戰略市場；澳洲更是其中核心目標國家之一。台新銀行始終以穩健靈活的資金支援，全力協助企業取得海外拓展所需資源，成為臺商與跨國企業開拓國際市場的堅實後盾，同時展現高度注重並持續深耕澳洲市場的強大決心。此外，台新銀行於日前獲得金融監督管理委員會表揚，為唯一榮獲「新南向政策目標國家授信方案」之「中小企業授信特別獎」殊榮的銀行，顯示台新銀行在海內外布局與支持企業拓展國際市場成果，深獲主管機關肯定。

此次澳洲布里斯本分行喬遷與辦公空間升級，不僅彰顯台新銀行擴大跨國網絡布局的決心，也展現深耕南半球、服務全球客戶的承諾。展望未來，台新銀行將秉持「認真」的企業精神，以穩健金融實力與創新服務，支持企業掌握國際商機，成為客戶拓展全球版圖最值得信賴的智慧好夥伴。

台新銀行 亞太 銀行

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