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豪雨釀災 產險公會：保戶可依颱風洪水保險申請理賠
受颱風外圍環流與西南風影響，全台連日豪雨多地傳出災情。產險公會表示，若因颱風或洪水造成財物損失，保戶可逕向承保公司依「颱風洪水補償費用」條款約定申請理賠。
產險公會說，隨著氣候變遷加劇、極端天氣頻發，在關注自身安全與居家防災的同時，民眾也別忽略因颱風或洪水可能帶來意外損失，花幾分鐘審視自身投保內容，以確保獲得應有保障，可省下日後的麻煩與經濟壓力。
產險公會提醒，自109年4月1日起，住宅火災及政策性地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本承保範圍，若有因颱風或洪水造成財物損失，保戶可逕向承保公司依「颱風洪水補償費用」條款約定申請理賠。
產險公會建議，保戶應立即確認保單是否涵蓋颱風風災、洪水淹沒或其他衍生損害，例如住宅火險附加颱風洪水險、汽車險中的颱風損失條款等。
至於理賠流程，產險公會說明，通常包括通報事故、提供照片等證明文件及損失評估，保險公司將依約處理。保戶可利用保發中心建置的「保單存摺系統」查詢，檢視包括車險、火險等所有投保紀錄，確認是否有相關颱風保障項目。
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