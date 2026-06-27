郭明鑑辭國泰世華銀董座 一併辭去金控、私募股權公司董事

國泰金控（2882）昨（26）日代子公司國泰世華銀行發布重訊公告，董事郭明鑑已主動表達即日起請辭國泰金控董事、國泰世華銀行董事暨董事長，及國泰私募股權公司董事等職務，盼為兼職引發爭議事件止血。近期國泰世華還將召開董事會推選新董座，副董事長蔡宗翰將暫代董事長職務。

國泰金控在官方聲明中表示，針對近日郭明鑑因兼職事件引起社會不同意見，金控董事長蔡宏圖已親自與郭明鑑懇談，在懇談後，郭明鑑考量避免造成社會不良觀感與影響公司聲譽，主動表達請辭金控、銀行及私募股權公司等董事職務。國泰金控表示，對郭明鑑任職期間的優秀表現，及以最高標準自律請辭，公司深致謝忱，同時宣布，擬聘請郭明鑑於辭任後擔任公司的資深顧問，繼續為集團提供專業諮詢服務。

國泰世華銀行新任董事長一職，將待國泰世華銀行董事會決議，依照銀行公司章程，暫由副董事長蔡宗翰代理董事長職務。

郭明鑑近期因兼職爭議捲入國泰投信利害關係人交易風波。郭明鑑原同時擔任國泰投信董事，並兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司；不過，國泰投信旗下全權委託帳戶及八檔基金涉及買賣世芯-KY，衍生基金淨值重算及受益人補償問題，國泰投信近日公布補償金額為4.9億元。

金管會近日也金檢國泰投信，檢查局官員指出，剛派員了解中，檢查重點是利害關係人控管是否落實，以及董事兼職等申報作業是否確實執行等，待查核結果出爐後，檢查局會將結果提供給業務局進行後續處理。