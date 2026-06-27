三信商銀改選 公司派獲勝

台中百年老字號銀行三信商銀昨（26）日召開股東會並改選董事，該行大股東蕭家結合板信銀行大股東劉炳輝及寶佳集團形成挑戰者聯盟，與現任董事長廖松岳為首的公司派均足額提名，形成31搶15的局面，經投票，公司派仍取得三分之二席次，順利保住經營權。

本次股東會共選出15席董事，其中包含3席獨立董事。廖松岳陣營獲得八席一般董事及二席獨立董事，原大股東蕭家獲得四席一般董事，另一席獨董則為市場派陣營，應屬板信方面推出的代表。

公司派掌握三分之二絕對多數及審計委員會逾半席次，未來在重大議案握有主導權。對於改選結果，廖松岳表示，雖不滿意但可接受，未來董事會大家都是同事，正派經營「我們不怕人家監督」。

台中市第三信用合作社，出身製帽家族的廖松岳曾擔任全成製帽董事長，有「台灣製帽大王」稱號，據了解，廖松岳個人及全成製帽廠等家族關係企業持股約25％，且近年來均有持續加碼持股，市場派包括板信關係戶6.5％，寶佳機構約6.8％，及持股5.7％的老股東蕭家，三者股權約19%。

值得注意的是，寶佳本次僅提名一席但得0票，劉炳輝提名五席全數落選，市場派當選四席一般董事全為蕭家人馬，意即灌票給蕭家。廖陣營簽下三大委託書徵求通路共取得逾六成股數。