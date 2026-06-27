三商壽嫁玉山…開謝幕股東會

玉山金（2884）即將合併三商美邦人壽，三商壽昨（26）日舉行謝幕股東會，三商壽董事長翁肇喜對股東過去33年不離不棄表達感謝，請股東支持新的玉山人壽，也祝福未來玉山人壽發展。翁肇喜在2022年時以88歲高齡回鍋三商壽董座救火，如今終於可以功成身退。

玉山金去年與三商壽達成合意併購，歷經股東臨時會、工會協商完成安置計畫，目前待金管會核准即完成合併，玉山預計9月完成，屆時將改名玉山人壽。

三商壽本次股東常出席比率71.56%，會中選舉第12屆董事案，同額提名皆當選，其中前副董事長許瀞心日前已入列玉山金新一屆董事，而未來，翁家及陳家的家族色彩將淡化，由經理人經營，翁肇喜也說先前雙方合併記者會上提到未來會當很好的股東，不會有太多意見。翁曾說過，在三商投控中，陳家與翁家是比較大的股東，但公司一向共識都是「脫離家族企業色彩」。

至於曾任法官及三商投控法務長的許瀞心未來料將在玉山人壽擔任要職，而日前傳出台灣人壽總經理莊中慶今年退休後將到玉山人壽，據了解，莊中慶確定不會到玉山人壽。