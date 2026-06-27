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央行業務局長 陶慧恆升任
央行昨（26）日發布新人事令，央行業務局局長謝鳳瑛將於7月16日屆齡退休，遺缺由該局副局長陶慧恆升任。謝鳳瑛最廣為外界熟知的角色，是近年央行積極研究推出央行數位貨幣（CBDC），此議題就是謝鳳瑛負責，她同時也是央行內部「穩定幣小組」的召集人，為央行總裁楊金龍的重要左右手。
謝鳳瑛表示，央行「穩定幣小組」已培養出一批較年輕的成員，並持續推進，未來可上場承擔業務。她也強調人才更迭的重要，組織不致因個人退休而中斷任務，「有需要我可以隨時回央行當義工」。至於接棒的陶慧恆，現年61歲，為台大經濟系學士、美國威斯康辛大學經濟學研究所碩士，民國80年踏入央行服務迄今，由基層做起，她任事積極負責，熟稔貨幣市場及財務金融相關業務，具備經營管理及行政領導能力。
外匯局局長蔡烱民昨出席2026年外匯交易員聯誼會致詢時，也展現妙語如珠的一面。他表示，大家常說今天收盤價，是因為「老大」進場，事實上，匯率是很難預測，股市可以靠一個國家或一個公司基本面來預測，匯率不是一個國家基本面可以決定的。
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