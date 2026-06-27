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永豐金擬辦現增 籌資200億 將發行普通股 強化證券子公司資本

經濟日報／ 記者任珮云黃于庭／台北報導
永豐金決議辦理現金增資，預計籌資200億元。 聯合報系資料照
永豐金決議辦理現金增資，預計籌資200億元。 聯合報系資料照

台股日成交量突破兆元，金控及券商搶市愈趨白熱化。永豐金（2890）昨（26）日召開董事會決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定新台幣26.6元至50元間，預計募資200億元。其中的125億元，將用來注資子公司永豐金證券，剩餘的75億元，則用來償還金控負債充實資本。

永豐金現金增資案預計8月向證期局送件，盼第4季完成現金增資，原股東認購比率暫定為80%。永豐金是今年第一家因應台股成交熱絡採取「辦理現增」籌資的金控。 永豐金表示，旗下子公司永豐金證券無論在是股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上，都有強勁的資金需求，為支持子公司營運及業務擴展需求，辦理現增後，將注資125億元。

永豐金說，若以5月底經營概況與現金增資200億元進行試算，完成增資後，預計可提升金控的資本適足率19個百分點，並降低雙重槓桿比率5個百分點。永豐金證券的資本適足率將提升167個百分點，而債本比將降低120個百分點，將進一步提高各項證券業務成長的空間。

近期台股交易熱絡，證券業放款動能告急，除永豐金辦理現增挹注永豐金證外，國泰證券董事會近期也通過辦理現金增資案，將由金控全數認購50億元。元大證、凱基證陸續宣布發債計劃，中信證、富邦證、元大證則打算辦理聯貸案，其目的都是為了搭台股熱潮搶商機，擴大市占率。

法人分析，隨著股市行情大好，投資人融資借貸的需求激增，而這也是券商賺錢的核心業務之一，但法規對證券商有資本適足率的嚴格要求，若業務規模要擴大、賺更多錢，就必須有更雄厚的資本做後盾。

永豐金昨日也公告永豐金證券將合併京城證券，此舉將進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率。本次合併案，以永豐金證券為存續公司，將待主管機關核准後另行訂定合併基準日，並擬以合併基準日前一日淨值作為合併對價，以現金取得京城銀行所持有京城證券全部股份。

永豐金 金控 增資

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