台幣面臨32元保衛戰

美元指數來到近13個月新高，26日一度來到101.8，之後雖然回降，但美元指數仍維持在101之上，展現美元匯率近來強勢表現。然而，美元匯率的走強，卻造成了金融市場大震盪，包括美債殖利率升高使債券價格繼續下挫、金價也因此直直落，國際金價本周更在4000美元關卡上下震盪，許多國際貨幣也因為美元走強而偏弱，尤以日圓為代表，來到161兌1美元價位。那麼，投資人該何去何從？

2026-06-27 06:00