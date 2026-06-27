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台幣面臨32元保衛戰
外資本周持續大舉調節台股部位，新台幣匯價同步走弱。外資昨（26）日再賣超台股1,431億元，為本周連續第四個交易日大舉提款，新台幣兌美元終場收在31.86元，貶值2.5分，續探4月初以來新低，成交量35.785億美元。下周新台幣將面臨32元整數保衛戰。
匯銀人士指出，昨日部分縣市因豪雨停班影響，不少大型出口商減少進場拋匯，市場交易動能略降溫，成交量未能延續前兩個交易日突破40億美元的熱絡表現。
新台幣昨日以31.84元開盤，小貶0.5分，盤中走勢相對平穩。下午外資賣超金額揭曉後，市場美元買盤迅速升溫，新台幣一度貶至31.925元、貶值9分，尾盤在中央銀行調節下，終場收在31.86元。
本周外資來勢洶洶，周三賣超台股1,774億元，創下史上單日最大賣超紀錄後，周四再賣超405億元，周五加碼賣超1,431億元，短短三個交易日賣超逾3,600億元。統計6月至26日止，外資累計賣超台股近6,000億元，資金持續撤離，成為近期台股及匯市同步承壓的主因。
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