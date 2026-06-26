產險公會：善用「保單存摺系統」 審視自身投保內容

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，局部地區已有豪雨等級以上降雨，並造成局部區域淹水的情況發生。產險公會提醒，隨著氣候變遷加劇、極端天氣頻發，在關注自身安全與居家防災的同時，也別忽略因颱風或洪水可能帶來意外損失，花幾分鐘主動審視自身投保內容，以確保獲得應有保障，可以省下日後的麻煩與經濟壓力。

許多民眾在颱風季節往往僅專注於沙包堆疊、窗戶加固等防範措施，卻容易忘記檢查手中的保單是否涵蓋颱風及洪水等相關風險。產險公會提醒，自109年4月1日起，住宅火災及政策性地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本承保範圍，若有因颱風或洪水造成財物損失，保戶可逕向承保公司依「颱風洪水補償費用」條款約定申請理賠。保戶應立即確認保單是否涵蓋颱風風災、洪水淹沒或其他衍生損害，例如住宅火險附加颱風洪水險、汽車險中的颱風損失條款等。

產險公會進一步提醒，若不幸遭受損害，保戶有權依保險契約約定向投保公司申請理賠。理賠流程通常包括通報事故、提供證明文件（如照片等證明）及損失評估，保險公司將依約處理。為了讓保戶更輕鬆掌握自身權益，公會建議利用財團法人保險事業發展中心所建置的「保單存摺系統」進行查詢。

民眾可登入網站（https://epassbook.tii.org.tw/PISBK_QRY/login），輸入個人資料後，即可檢視所有投保紀錄（包括車險、火險等），確認是否有相關颱風保障項目。若仍有疑問，可直接向所屬保險公司洽詢理賠事宜。