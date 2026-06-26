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在宅醫療保單新進展！ 國泰人壽正式送件、涵蓋三大病症

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽。圖／國泰人壽提供
國泰人壽。圖／國泰人壽提供

國泰人壽推動在宅醫療保險再有新進展。國泰人壽26日已正式向主管機關提出在宅醫療保單試辦申請，商品將以一年期、不保證續保方式設計，保障範圍涵蓋目前在宅急症照護試辦計畫中的三大病症，包括肺炎、尿路感染及軟組織感染等，後續仍待主管機關審查核准。

國泰人壽先前指出，因應在宅醫療發展趨勢及民眾需求，已完成相關商品規劃，並採試辦模式推動。由於現階段在宅醫療制度及適用範圍仍持續調整，因此保單設計採一年期，藉由實際承保累積經驗與數據，作為未來商品優化及保障範圍調整的依據。

隨著衛福部積極推動在宅醫療政策，並期待保險業於今年底前推出相關保險商品，國泰人壽此次率先完成送件，在宅醫療保險商品正式邁入審查階段。若試辦申請順利獲准，民眾未來可望透過商業保險，進一步補足在宅醫療照護的保障需求。

國泰人壽 保單

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