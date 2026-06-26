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國壽正式申請試辦在宅急症照護保單 年底前有望問世

中央社／ 台北26日電

外界關注壽險業推出在宅急症照護保單進度，國泰人壽今天證實，今天正式遞件申請試辦在宅急症照護保單，後續待審核通過後才會開辦，國壽是業界第一家遞件申請的業者。外界預期，今年底前有望看到新保單問世。

衛福部中央健康保險署2024年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類不便出門的失能病患，由醫護到府服務。醫療照護由住院逐漸移轉至門診，甚至回家住院，但因這類型態並不在商業保險範圍，衛福部與金管會開會，評估開發新商品可行性。

國泰人壽證實，今天申請試辦在宅急症照護保單，後續還要經過金管會審核後才會開辦，性質上屬於一年期不保證續保商品，國壽是業界第一家遞件申請的業者。

目前相關保單主要根據衛福部在宅急症照護試辦計畫範圍，國壽指出，現行計畫範圍可能是3類病症，如果保單銷售後的一年期間中，在宅照護計畫有調整範圍，原則上理賠比較從寬認定，但目前看範圍變化的機會不會太大。

除了國泰人壽外，目前也有其他壽險業者有意遞件申請在宅急症照護保單，南山人壽日前表示，醫療科技持續進步，加上照顧者短缺，確實有在宅醫療需求，不過還在溝通保障範圍中，預期7月上旬送審遞件，若主管機關沒有其他疑慮審核通過後，應該2個月內可以上市。

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