台股熱 永豐金宣布增資永豐金證券125億元、助力發展

永豐金（2890）召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定26.6元至50元間，預計募資200億元，主要目的為因應目前台股成交熱絡，永豐金證券無論在是股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上，都有強勁的資金需求，為支持證券子公司營運及業務擴展的需求，金控決議將注資125億元予證券子公司，董事會另決議將剩餘的75億元將用於償還金控負債，充實資本。

台股市值在6月26日達到157兆元，相較於2019年底的40兆元，呈倍數成長，並超越印度，成為全球第四大市場。台股日均量在今年前五月達到1.19兆元，比2020年日均量2,555億元，亦成長4.7倍。永豐金證券在今年前五個月的稅後淨利達62.4億元（年增327%），創下歷史同期新高。

此外，永豐金證券持續展現拓展客戶規模的企圖心；繼去年10月併入匯立證券以拓展外資法人市場後，26日公告永豐金證券將吸收合併京城證券，此舉將進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率。本次合併案，以永豐金證券為存續公司，將待主管機關核准後另行訂定合併基準日，並擬以合併基準日前一日淨值作為合併對價，以現金取得京城銀行所持有京城證券全部股份。