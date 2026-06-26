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亞洲股匯籠罩烏雲 新台幣盤中摜破31.9元收貶2.5分

中央社／ 台北26日電
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片

美國通膨升溫，點燃升息預期，加上市場對人工智慧（AI）泡沫的擔憂不減，亞股籠罩陰霾，波及匯率表現。外資今天再次爆砍台股，熱錢大舉撤出，新台幣匯率盤中摜破31.9元，終場收在31.86元，小貶2.5分，連3貶，並改寫逾2個半月新低。

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、5月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期增長4.1%，創2023年4月以來最大年增幅。市場解讀美國通膨壓力仍在，持續關注後續升息的可能性，支撐美元指數高檔整理。

在此同時，美國科技股拉回，市場對人工智慧（AI）與半導體類股評價過高疑慮仍在，亞洲股市紛紛重挫。台股今天開低走低，摜破46000點、45000點關卡和月線45342點，盤中最低44454.22點；終場加權指數重挫1683.5點，創史上第3大跌點，收在44571.76點。

亞股殺聲隆隆，外資加大撤資力道，今天狠砍台股1431.89億元，創史上第2高紀錄，本週先後創下史上最高、次高紀錄。

新台幣兌美元今天以31.84元開盤後，早盤一度翻揚，最高升抵31.8元，但隨著台股跌勢擴大，外資午後加大匯出力道，匯價應聲摜破31.9元價位，最低觸及31.925元，央行加強防守之下，跌幅收斂，終場收在31.86元，匯價連3貶，並創逾2個半月新低。

外匯交易員直言，原本昨天看到外資賣超金額收斂、台股上漲，覺得新台幣貶勢可望緩和，沒想到今天「又來一波大的」，外資連4日賣超金額累計逼近4000億元，儘管月底出口商拋匯需求強勁，可望提供支撐，但難以抵擋外資海量匯出的浪潮，短線新台幣將呈趨貶格局。

成交量方面，台北及元太外匯市場總成交金額為35.825億美元，較前2天已有收斂。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.72角或0.85%，週線翻貶。

外匯交易員指出，外資賣超金額龐大，在匯市需要分批消化，將遞延影響至下週一的走勢，促匯價貶向32元；不過32元是重要整數關卡，匯價逼近時，出口商拋匯意願也會大幅提升，加上央行不樂見貶勢過快，應會出手調節，儘管仍有貶破32元整數關卡的可能，但32元附近應可獲得一定支撐，匯價不致出現急貶走勢。

股匯 台幣匯率 通膨

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