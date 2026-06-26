央行業務局長謝鳳瑛屆齡退休 遺缺由副局長陶慧恆升任

和泰產險響應國都汽車年度公益活動，結合社團法人中華民國保護動物協會長期推動的流浪狗照護計劃，共同推出「國都攜手和產，挺農守護狗來Fruit」公益活動。26日宣布此次認購水果禮盒，總金額超過新台幣150萬元，以實際行動支持流浪犬照護與在地農業發展。

2026-06-26 16:25