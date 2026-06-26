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央行業務局長謝鳳瑛屆齡退休 遺缺由副局長陶慧恆升任
中央銀行今日公告，業務局長謝鳳瑛將於今年7月16日屆齡退休，所遺業務局長職務經本行理監事聯席會議核定，由該局副局長陶慧恆升任，自7月16日生效。
央行表示，業務局新任局長陶慧恆，現年61歲，台灣大學經濟學系畢業、美國威斯康辛大學經濟學研究所碩士，80年9月18日進本行服務，歷任業務局專員、副科長，副研究員、科長、襄理等職務，112年1月16日升任業務局副局長；任事積極負責，熟稔貨幣市場及財務金融相關業務，具備經營管理及行政領導能力。
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