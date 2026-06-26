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瞄準高雄專區商機 國銀推避險基金、科技主題投資方案

中央社／ 台北26日電

金管會推動亞洲資產管理中心政策，多家銀行積極響應，台北富邦銀行今天宣布攜手威靈頓資產管理，推出亞資中心專屬避險基金；國泰世華銀則透過高雄專區引進科技主題跨市場投資方案，盼助客戶布局未來科技趨勢。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前共有21家國銀進駐。台北富邦銀行今天宣布，攜手全球領先資產管理公司威靈頓資產管理（Wellington Management，下稱威靈頓），推出亞資中心專屬避險基金。隨著市場變動加劇，避險基金能透過策略，靈活掌握市場機會、追求超額報酬的同時，還能保持較低的市場連動性，有助於提升整體抗波動能力。

北富銀表示，此次在亞資中心政策支持下，北富銀與國際頂尖資產管理團隊合作，領先業界在另類投資領域內延伸商品的範疇，除了提供客戶具成長潛力的新投資選項外，也希望能藉此商品的引進逐步與區域金融中心靠攏，增進亞資專區國際的能見度與競爭力。

威靈頓成立於1928年，擁有近百年投資經驗，管理資產規模達1.3兆美元，旗下有超過800名投資專家，至於在避險基金方面，威靈頓也擁有逾30年的投資經驗。

國泰世華銀行表示，為協助高雄專區客戶掌握科技產業長期資本增值機會，透過亞洲資產管理中心高雄專區引進Coatue科技主題跨市場投資方案，此為專區專屬商品，採每月募集機制，適合具中高風險承受能力，並以追求中長期資本增值為目標的投資人。

Coatue Management成立於1999年，資產管理規模超過670億美元，深耕科技領域投資達25年，是全球知名的科技與創新主題投資機構，總部位於紐約。

國泰世華銀表示，這次引進投資方案同時布局北美為主的公開市場與私募市場，投資標的涵蓋具長期成長潛力的企業與科技獨角獸如OpenAI、Anthropic等指標性公司。資產配置上，結合成長型股權與結構化資本工具，可兼顧投資彈性與資本運用效率。

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