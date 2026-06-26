和泰產險響應公益認購水果禮盒 募集逾150萬元助浪浪、挺小農

和泰產險響應國都汽車年度公益活動，結合社團法人中華民國保護動物協會長期推動的流浪狗照護計劃，共同推出「國都攜手和產，挺農守護狗來Fruit」公益活動。26日宣布此次認購水果禮盒，總金額超過新台幣150萬元，以實際行動支持流浪犬照護與在地農業發展。

根據農業部發布2024年統計數據，全台流浪犬貓總數約14萬隻，保護動物協會自2011年起推動創新動保專案，將各地收容所中健康、性格穩定的犬隻，經過專業訓練後成為守護果園的得力幫手，並媒合至果農家庭代養。

這項計畫不僅讓狗狗們能在更寬廣、友善的環境中生活，更成功協助小農驅趕獼猴、減少農損，浪浪與農友成為彼此守護、最忠實的朋友。

為了力挺這項深具意義的計畫，此次活動成功募集超過150萬元的認購金額，將於扣除必要成本後全數捐贈予保護動物協會，用於犬舍維護、飼料與醫療支出、助養計畫、認養推廣及中長期收容空間改善等用途，讓更多流浪犬貓獲得妥善照顧與重生的機會。

和泰產險總經理顏思齊表示，此次和泰產險積極響應此專案，正是將這份保險初衷延伸至社會公益，期盼透過跨界合作的力量，讓善意在偏鄉與土地間持續擴散，編織出更緊密的社會安全網。