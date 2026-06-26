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豪雨釀停班影響支票退票 票交所啟動退票從寬處理

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣票據交換所表示，因應南部地區連日豪雨造成部分縣市停止上班，針對支票退票紀錄將採取從寬處理措施。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台灣票據交換所表示，因應南部地區連日豪雨造成部分縣市停止上班，針對支票退票紀錄將採取從寬處理措施。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台灣票據交換所26日表示，因應南部地區連日豪雨造成部分縣市停止上班，為降低企業與民眾資金調度受影響，針對支票退票紀錄將採取從寬處理措施，以維護票據信用秩序並兼顧災後金融穩定。

票交所指出，依據相關作業規定，本次針對6月26日及6月29日發生之存款不足退票案件，若支票存款戶於次一營業日完成「重提付訖」、「清償贖回」或「提存備付」等程序，並完成註記者，將一律不列入退票紀錄，同時免收相關手續費。不過，若在重提付訖前即提取備付款項，該退票紀錄仍將依規定列入信用資料。

所謂「重提付訖」係指持票人重新提示票據後，由存款帳戶或其他應付款項完成支付；「清償贖回」則為票據存款戶向持票人清償票款並取回票據及退票理由單；「提存備付」則為退票後申請將票款列入其他應付款帳備付，以待後續支付處理。

票交所進一步說明，若支票存款戶因本次豪雨造成重大災害影響，可檢具相關證明文件，向往來金融機構申請核轉辦理「重大災害註記」。經完成註記後，自災害發生日起六個月內所產生之存款不足退票，將暫不因達三張而通報為拒絕往來戶；同時在期限內完成清償或相關註記者，其退票紀錄亦不對外提供查詢，以降低信用衝擊。

票交所表示，若6月26日之後仍因豪雨導致全台或部分地區停止上班，將持續比照上述從寬原則辦理，以協助企業與民眾度過短期資金壓力，維持金融交易秩序穩定。

豪雨

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