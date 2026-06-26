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「聯邦綠卡」綠色權益再升級 最高6%回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
「聯邦綠卡」綠色權益再升級，最高享一卡通綠點500倍送，綠色消費通路全面布局，最高6%回饋、每月優惠上限增一倍。聯邦銀行／提供
「聯邦綠卡」綠色權益再升級，最高享一卡通綠點500倍送，綠色消費通路全面布局，最高6%回饋、每月優惠上限增一倍。聯邦銀行／提供

聯邦銀行（2838）近年來持續響應永續發展趨勢，26日宣布升級聯邦綠卡消費優惠，進一步擴大綠色生活圈及回饋上限，除了原先在指定綠色通路消費可享最高6%回饋，含EVOASIS充電費、Gogoro電池資費、iRent、GoShare、WeMo、里仁、主婦聯盟、棉花田、聖德科斯等。

本次升級重點包含將綠色通路延伸至12間知名「蔬食餐廳」，首度納入「祥和蔬食料理」、「鈺善閣．素．養生懷石」與「毛蔬亞洲蔬食」等多家曾獲米其林指南推薦及入選的指標性餐廳，並於「綠色捐贈」加入多個具代表性的環保公益團體，如「RE-THINK重新思考」、「黑潮海洋文教基金會」、「野灣野生動物保育協會」等；因應綠色通路持續拓展，綠色消費最高6%回饋月上限從原先150元調升至300元，漲幅達雙倍成長，讓回饋額度再加大，提供卡友有感消費體驗。

聯邦銀行與一卡通攜手推出搭乘大眾運輸加碼活動，即日起至今年12月31日，聯邦綠卡持卡人於iPASS MONEY APP中登入帳戶並同意加入一卡通綠點回饋後，使用一卡通票證功能支付全台大眾運輸消費，新戶首次搭乘享一卡通綠點500倍送以及每趟搭乘再享一卡通綠點50倍送（每趟原始贈送0.1點），一卡通綠點1點可事後折抵1元，可折抵於大眾運輸或生活繳費（包含停車費、電費、水費和信用卡費等）及綠色消費等交易，鼓勵卡友通勤選擇低碳交通工具，減碳同時累積一卡通綠點，讓永續理念在生活中實踐。

聯邦銀行重視環境永續議題，長期推廣綠色消費，更鼓勵卡友實踐無紙化行動，針對民眾每月定期須繳納的水電瓦斯、電信費等固定支出，透過聯邦綠卡申辦代扣繳可享最高1%回饋，活動期間使用一卡通iPASS MONEY APP繳納信用卡費並綁定聯邦綠卡，月月享最高1%一卡通綠點回饋。透過全方位的實質優惠，聯邦銀行持續拓展並深化綠色生活圈面向，讓卡友在日常消費與通勤上一起響應ESG理念，實踐永續願景。

綠卡 聯邦銀行 資費

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