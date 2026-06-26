中租控股旗下仲利皇家（柬埔寨）完成1.8億美元聯貸簽約

看好柬埔寨經濟動能強勁，中租（5871）控股旗下仲利皇家企業租賃公司（Chailease Royal Leasing Pic.）、仲利皇家融資公司（Chailease Royal Finance Plc.），與銀行團完成3年期1.8億美元聯貸案簽約。中租控股表示，聯貸案所取得資金將用於充實營運，支應柬埔寨高度成長之業績帶動的資金需求。

此聯貸案由瑞穗銀行、恆生銀行（香港）擔任聯貸共同統籌主辦銀行，原預計籌組金額1.2億美元，銀行團對仲利皇家（柬埔寨）與營運團隊深具信心，總核貸金額達2.5億美元，超額參貸2.08倍，最終依實際資金需求，以1.8億美元簽約。

本次聯貸案包括瑞穗銀行、恆生銀行（香港）、台中商銀、台灣企銀、第一銀行（金邊）、土地銀行、菲律賓首都銀行（台北）、中國銀行（香港）、板信商銀、兆豐銀行、彰化銀行，共有11家金融機構一同參與。

2016年，中租控股與柬埔寨皇家集團（Royal Group）合資成立「仲利皇家企業租賃公司」（Chailease Royal Leasing Plc. ），經柬埔寨央行核准，隔年，即提供柬埔寨當地車輛、設備與營建機具等融資性租賃服務，並於2019年成為當地最大租賃公司。

為擴大營運範疇，2018年，設立「仲利皇家融資公司」（Chailease Royal Finance Plc. ），提供新車、二手車及摩托車之融資服務，以及跨足消費金融業務，增加當地客戶融資管道，帶動柬埔寨多元化的金融服務，截至2025年底，已成為當地第二大財務金融公司。

中租控股2026年1至5月累計營收為新台幣403.2億元，合併稅後純益為新台幣91.9億元，年增4%，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。除了本業穩健的財務表現，中租控股亦積極推動ESG永續與淨零碳排目標，獲頒多項榮譽與評級，包括連續12年入選MSCI ESG評級、連續6年入選DJBIC指數成分股。