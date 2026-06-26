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國都汽車 x 和泰產險 x 中華民國保護動物協會 三方協力攜手公益

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

和泰產險響應國都汽車年度公益活動，結合保護動物協會長期推動的流浪狗照護計劃，共同推出「國都攜手和產，挺農守護狗來Fruit」公益活動。26日於和泰產險大直大樓舉辦聯合公益記者會，宣布此次認購水果禮盒，總金額超過新台幣150萬元，以實際行動支持流浪犬照護與在地農業發展，和泰產險顏思齊總經理、國都汽車黃明顯總經理及保護動物協會李朝全秘書長共同出席，希望透過企業力量擴大公益影響力。

根據農業部發布2024年統計數據，全臺流浪犬貓總數約14萬隻，保護動物協會自2011年起推動創新動保專案，將各地收容所中健康、性格穩定的犬隻，經過專業訓練後成為守護果園的得力幫手，並媒合至果農家庭代養。這項計畫不僅讓狗狗們能在更寬廣、友善的環境中生活，更成功協助小農驅趕獼猴、減少農損，浪浪與農友成為彼此守護、最忠實的朋友。為了力挺這項深具意義的計畫，此次活動成功募集超過150萬元的認購金額，將於扣除必要成本後全數捐贈予保護動物協會，用於犬舍維護、飼料與醫療支出、助養計畫、認養推廣及中長期收容空間改善等用途，讓更多流浪犬貓獲得妥善照顧與重生的機會。

國都汽車總經理黃明顯表示，國都汽車長期致力於在地關懷，此次希望藉由企業資源的實質投入，發揮拋磚引玉的效果，不僅喚起更多民眾對流浪動物議題的關注，同時以實際行動支持在地農業，為臺灣社會注入更多溫暖、正向的改變力量。和泰產險總經理顏思齊也感同身受地表示，保險的核心精神本就是「守護」與「互助共濟」。此次和泰產險積極響應此專案，正是將這份保險初衷延伸至社會公益，期盼透過跨界合作的力量，讓善意在偏鄉與土地間持續擴散，編織出更緊密的社會安全網。

國都汽車與和泰產險繼去年攜手主辦「挺伊甸 RUN TO LOVE線上公益路跑活動」後，今年再度發揮企業綜效，持續擴大社會影響力。和泰產險長期以來積極與公部門及社福團體並肩同行，透過公私協力的緊密配合，推動各項多元公益行動，持續為弱勢族群注入關懷與支持，以具體行動展現深耕在地的服務精神，與台灣這片土地共榮共好。

和泰 動物 中華民國

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