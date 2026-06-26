環境部串聯金融資源 助攻循環產業獲成長資金

環境部資源循環署與政治大學信義書院，26日辦理「循環台灣・政策領航—新創推動與金融工具對話沙龍」，聚焦企業循環轉型過程中金融支持議題，邀集金融監督管理委員會、金融機構、徵信機構及8+N資源循環聯盟等成員參與，期透過政策、金融與企業對話，共同促進資源循環發展。

環境部長彭啓明致詞表示，過去環境治理多仰賴政府預算補助，但面對台灣每年龐大的廢棄物，未來必須導入多元的財務與金融工具，將「廢棄物」澈底轉化為「新商機」。

2025年啟動的「台灣綠色成長基金」，已核准投資4家企業中，有3家為循環業者，顯示資源循環不只是台灣邁向淨零轉型的重要基礎，更是一門能獲得投資者青睞的好生意。未來持續對接環保政策與金融工具，協助具備優良循環技術的企業能被看見，實質助攻取得資金活水。

環境部預計於8月辦理「綠色永續百億投資展望論壇」，加速「台灣綠色成長基金」媒合，盼透過產、官、金的集體行動，讓永續真正轉化為帶動台灣企業升級與提升國際競爭力的新動能。同時，環境部也與金管會密切協作，朝向簡化行政流程、務實減碳的方向邁進。

金管會主委彭金隆則對環境部在短時間內推動資源循環雙法通過，表達高度佩服。他強調，金融業雖非資源循環的第一線主角，但絕對是引導資金流向、支持社會綠色轉型「最重要的配角」；金融機構可透過投融資及永續活動認定，做為產業轉型的後盾。

彭金隆更感性分享，自己從小在鄉下長大，過去物資缺乏的年代「家家戶戶根本沒有垃圾」，從捲牙膏皮換錢、回收雞鴨毛到重複使用玻璃瓶買油，日常處處皆是循環，這正是人們與自然共生的智慧。

循環署表示，雖然循環產業已逐漸展現商業發展潛力與投資價值，除有助於資源永續利用外，也正成為綠色成長的重要投資標的。但是許多循環企業在發展或轉型初期仍面臨「資金取得不易、投資風險不易辨識、信用資料不足、金融工具不夠適配」等現實挑戰。

此次活動感謝政大信義書院邀集金管會、金融機構及徵信機構代表，分別就永續金融政策、綠色融資實務、資本市場投資機會及永續信用評核等主題進行分享。期協助企業掌握適合自身發展階段的金融工具，並促進金融端更深入理解循環產業的長期價值。

循環署強調，循環產業要從示範走向規模化發展，除了技術創新，更需要金融資源的支持與市場機制的導入。未來將持續推動循環政策與永續金融接軌，協助更多循環企業取得成長所需資源，讓循環經濟從環保理念轉化為具體商機與產業動能，成為台灣綠色成長的重要力量。