三商壽畢業股東會　翁肇喜請股東支持玉山人壽

玉山金去年宣布合併三商美邦人壽，三商壽今天舉行最後一次股東會，三商壽董事長翁肇喜謝謝股東多年不離不棄，也祝福未來玉山人壽發展。

三商壽表示，今年規劃設計投資型保單、美元利變型商品上架高雄專區玉山銀，待增資完成後，玉山人壽也規劃申請財管執照並進駐高雄專區。

玉山金去年宣布合併三商美邦人壽，三商壽未來將改名為玉山人壽。三商美邦人壽今天舉行115年股東常會，出席比率71.56%，會中選舉第12屆董事案，所有人選都順利當選，後續也確定不繼續辦理2025年股東會通過的以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債的籌資案。

翁肇喜會中提到，外界稱今天是老壽險的最後一次股東會，也藉機向股東表達感謝，過去33年來對三商壽不離不棄，歷經大風大浪時都沒對三商壽失去信心，也請各位支持新的玉山人壽。

三商壽今年前5月自結累計稅後獲利達新台幣59.94億元，累計每股盈餘達1.02元。翁肇喜會後接受中央社採訪表示，今年保險業務相當穩定，比較變動的因素在外在資本市場，保險團隊目前士氣滿滿，將持續強化業務。

面對三商壽最後一次股東會，他坦言心情上很輕鬆、也很高興，玉山金是很好的對象，先前雙方合併記者會上也提到，未來會當很好的股東，不會有太多意見，打從心底祝福玉山人壽的未來發展。

三商壽年報顯示，2025年新契約保費收入達356.67億元，總保費收入約1102.37億元，累計排名第7名。三商壽2025年底總資產達1.66兆元，年增2.1%，年度稅後淨利達11.78億元，年減9.97億元，每股盈餘0.2元。

展望今年營運，三商壽深化穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌與贏得客戶5大策略，今年1月股東臨時會已通過以股份轉換成為玉山金100%持股的子公司，預期將補足資本缺口並引進更多資源挹注。

三商壽今年營運目標考量外在變因，訂定今年總保費收入目標為1017.8億元，略低於去年總保費收入1102.37億元。三商壽主管會後接受中央社採訪指出，今年新契約保費預估成長1成，但續期保費一方面因為有些合約陸續到期，另一方面是因資本市場好，有部分儲蓄型保單解約狀況，不過相對已和緩。

展望未來規劃方向，三商壽主管指出，第一，今年規劃設計投資型保單、美元利變型保單等，預計上架高雄專區玉山銀行；其次，公司因財務指標仍未達標，無法申請財管執照，等未來增資完成後，將申請財管執照，玉山人壽未來也有意申請進駐高雄專區。

金管會研議開放指數連結型萬能壽險（IUL）及指數型年金保險（FIA）等指數型保險商品，備受外界關注。三商壽表示，評估開發指數型保險商品，但考量屬於全新商品，不是短期最優先考量。