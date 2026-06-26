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獨家／台中老牌三信商銀改選 公司派奪三分之二席次保住經營權
台中老字號銀行三信商銀今日召開股東會並改選董事，該行大股東蕭家與板信銀行大股東劉炳輝及寶佳集團形成挑戰者聯盟，與現任董事長廖松岳為首的公司派均足額提名，形成31搶30的局面，經投票，公司派仍取得三分之二席次，順利保住經營權。
本次改選15席董事中，廖松岳家族陣營獲得八席一般董事及二席獨立董事，原大股東蕭家獲得四席一般董事，另一席獨董則為市場派陣營。公司派順利掌握三分之二絕對多數，未來在重大議案將不致被掣肘。
對於改選結果，廖松岳表示，雖不滿意但可接受，未來在董事會大家都是同事，他強調正派經營「我們不怕人家監督」。
據了解，一般董事當選人得票權數以廖松岳獲最高權數，依例將擔任第一次董事會的召集人，會中並會推選董事長，不過，廖松岳仍相當尊重對方陣營，召開時間會進行溝通，不會在今日就立即召開董事會。
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