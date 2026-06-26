快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

獨家／台中老牌三信商銀改選 公司派奪三分之二席次保住經營權

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台中老字號銀行三信商銀今日召開股東會並改選董事，該行大股東蕭家與板信銀行大股東劉炳輝及寶佳集團形成挑戰者聯盟，與現任董事長廖松岳為首的公司派均足額提名，形成31搶30的局面，經投票，公司派仍取得三分之二席次，順利保住經營權。

本次改選15席董事中，廖松岳家族陣營獲得八席一般董事及二席獨立董事，原大股東蕭家獲得四席一般董事，另一席獨董則為市場派陣營。公司派順利掌握三分之二絕對多數，未來在重大議案將不致被掣肘。

對於改選結果，廖松岳表示，雖不滿意但可接受，未來在董事會大家都是同事，他強調正派經營「我們不怕人家監督」。

據了解，一般董事當選人得票權數以廖松岳獲最高權數，依例將擔任第一次董事會的召集人，會中並會推選董事長，不過，廖松岳仍相當尊重對方陣營，召開時間會進行溝通，不會在今日就立即召開董事會。

三信商銀 股東會

延伸閱讀

裕國股東會／公司派拿下3席董事、2席獨董「險勝」 保住經營權

耀勝董事改選 蘇浩熙續任董座 攜手新總座推進AI、醫療多角化

凌巨9月全面提前改選

三陽股東會／通過每股配息3元 吳清源續任董事長、穩中求進布局未來

相關新聞

三商壽畢業股東會　翁肇喜請股東支持玉山人壽

玉山金去年宣布合併三商美邦人壽，三商壽今天舉行最後一次股東會，三商壽董事長翁肇喜謝謝股東多年不離不棄，也祝福未來玉山人壽...

新台幣午盤貶5.2分　暫收31.887元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.887元，貶5.2分，成交金額10.96億美元

獨家／台中老牌三信商銀改選 公司派奪三分之二席次保住經營權

台中老字號銀行三信商銀今日召開股東會並改選董事，該行大股東蕭家與板信銀行大股東劉炳輝及寶佳集團形成挑戰者聯盟，與現任董事長廖松岳為首的公司派均足額提名，形成31搶30的局面，經投票，公司派仍取得三分之二席次，順利保住經營權。

台灣資本市場全球矚目　集保組國家隊出席ICGN年會

台灣資本市場在全球影響力日增，集保結算所董事長林丙輝近日率團到荷蘭參加「國際公司治理協會」（ICGN）年會，並邀證券櫃檯...

股匯雙殺 短線新台幣呈現趨貶走勢

外資本周大逃殺， 今早新台幣匯價以31.84元開盤，貶值0.5分，盤中一度觸及31.885元。短線新台幣呈現趨貶走勢。

櫃買中心加入ICGN　盼外資看見台灣優質中小企業

成員管理資產超過百兆美元的「國際公司治理協會」（ICGN）在荷蘭舉行年會，台灣證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠首度率團出席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。