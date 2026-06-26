台灣資本市場全球矚目　集保組國家隊出席ICGN年會

台灣資本市場在全球影響力日增，集保結算所董事長林丙輝近日率團到荷蘭參加「國際公司治理協會」（ICGN）年會，並邀證券櫃檯買賣中心共同出席，以金融界國家隊「Team Taiwan」姿態，向國際展現台灣資本市場創新治理、值得信任的形象。

國際公司治理協會（ICGN）是由來自全球40多國、超過300個最具影響力機構投資人組成的非營利國際組織，旨在推動高標準公司治理與投資人盡職治理（stewardship），促進全球市場健全發展與永續價值。

●ICGN關注跨境投票 集保串聯國際三大投票平台

ICGN在24到26日於荷蘭阿姆斯特丹舉行年會，林丙輝率領集保副總經理黄蓁蓁等成員出席。林丙輝今天接受中央社專訪表示，ICGN是全球公司治理領域最具影響力國際組織之一，關注議題受全球矚目，「我們希望把台灣經驗帶來跟全世界重要機構投資人分享，建立合作網絡，並將最新治理趨勢、規範帶回台灣。」

針對公司治理趨勢，今年會議重點包括全球治理環境因地緣政治等因素產生的變化，以及永續資訊揭露、股東權益執行等。林丙輝表示，國際投資人尤其高度關注「如何有效執行股東權利」，因此便利的「跨境投票機制」成為吸引國際資金重要條件

「集保結算所是提供台灣資本市場基礎設施的後台，近年積極強化跨國投票服務，可說與本次ICGN年會強調的國際趨勢不謀而合。」林丙輝表示，集保結算所今年完成與全球第三大國際投票平台 Proxymity的介接，目前已串聯 Broadridge、 ISS 及 Proxymity 三大國際投票平台。

林丙輝解釋，此作法可讓全球機構投資人透過熟悉國際平台，直接參與台灣上市櫃公司股東會投票，降低跨境投票的作業成本、資訊落差，有助提高外資參與度，強化台灣資本市場的公司治理水準，

●台灣資本市場夯 集保三措施強化國際投資信心

談到提高台灣資本市場的國際能見度，林丙輝表示，近年隨著人工智慧（AI）與半導體產業發展，台灣市值規模已躍居全球前五大資本市場，是國際矚目焦點。

「台灣資本市場能見度沒問題，可是除了被看見，更要思考怎樣強化基礎設施，讓國際投資機構更理解、信任並更有效參與台灣資本市場。」林丙輝表示，集保近年積極配合主管機關布局成為亞資中心的政策，共推動三大項接軌國際制度的創新數位化服務。

首先是「強化跨國投票服務及資訊傳遞標準化」。林丙輝說，除了串接全球三大主要國際投票機構，資訊揭露也必須與國際接軌，亦即「讓台灣市場能與全球資本市場使用一致共同語言。」因此集保持續推動與「國際金融訊息標準ISO 20022」接軌，例如股務訊息通知的標準化，可降低國際投資人的作業成本，不用額外收集解讀資訊。

第二是「股東e服務數位化」。林丙輝解釋，集保已建置完整數位股東生態系5e服務，包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）、股務事務e櫃台（eCounter）及股東會紀念品電子化服務（eGift）等。股東從收到通知、參與投票、參與會議到領取紀念品，都可用數位化方式完成，有助減碳目標。

第三是「加強國際交流推廣」。林丙輝表示，除了參加ICGN年會，集保今年5月也參加國際資本市場協會（ICMA）年會並設置展攤，向國際介紹台灣資本市場、數位化服務及永續金融等服務，獲得極大迴響。

集保同時藉著參加國際會議，拜會當地重要機構國際交流。林丙輝說，集保此行特别安排拜會荷蘭第二大退休基金PGGM，它也是台灣資本市場重要的國際機構投資人之一。

●集保邀櫃買組國家隊 強化台灣資本市場國際影響力

集保去年首度參加ICGN在義大利米蘭舉行的年會，林丙輝指出，今年他鼓勵證券櫃檯買賣中心一起來參加，因為櫃買中心在台灣資本市場屬於前台角色，集保負責後台基礎設施，這次攜手出席等於也是「台灣國家隊」，未來希望更多台灣相關機構業者共襄盛舉，強化台灣資本市場在國際的影響力。

集保、櫃買24日拜訪全球最古老的荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext Amsterdam），受邀參與揭開交易日的敲鑼儀式，敲鑼之後，荷蘭交易所一開市剛好全面變綠色，在當地綠色代表股市上漲、跟台灣相反。

林丙輝笑稱，「對方很感謝我們敲鑼帶來股市暢旺，似乎象徵台灣股市有這樣影響國際的力量，台股是全球第五大，不要忽視台灣力量能影響到國際。」