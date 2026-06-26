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股匯雙殺 短線新台幣呈現趨貶走勢
外資本周大逃殺， 今早新台幣匯價以31.84元開盤，貶值0.5分，盤中一度觸及31.885元。短線新台幣呈現趨貶走勢。
周三外資大賣超台股1774億元創史上最劇，周四再賣超405億元，今早外資持續提款走人。台股早盤跌逾千點，跌破4萬5關卡。外資6月以來至25日止，累計賣超逾4500億元。
匯銀分析，美國5月通膨持續增溫，個人消費支出（PCE）強勁，5月代表通膨率的整體PCE平減指數比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；比去年同期上升4.1%，符合預估，但高於4月時3.8%升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為能源價格上漲。
匯銀分析，在Fed態度轉鷹，以及PCE維持高檔，有利美元指數走強。再加上外資持續流出台股，拖累新台幣跌至4月初以來的低點。
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