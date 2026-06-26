櫃買中心加入ICGN　盼外資看見台灣優質中小企業

成員管理資產超過百兆美元的「國際公司治理協會」（ICGN）在荷蘭舉行年會，台灣證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠首度率團出席，他強調加入ICGN除了希望與國際最新趨勢接軌，更盼「讓全球機構投資人看見台灣中小型優質企業」。

ICGN是由來自全球40多國、超過300個最具影響力機構投資人組成的非營利國際組織，旨在推動高標準公司治理與投資人盡職治理（stewardship），促進全球市場健全發展與永續價值。ICGN在24到26日於荷蘭阿姆斯特丹舉行年會。

談到為何要參與ICGN，簡立忠接受中央社專訪表示，「公司治理」對上櫃公司其實非常重要，可讓公司降低風險、提升競爭力，櫃買中心已在國內推動此一方向多年，成效十分良好，在今年4月公布的第12屆公司治理評鑑中，受評上櫃公司達801家，創歷史新高。

簡立忠說明，在落實董事會多元化與職能方面，上櫃公司已達成全面設置審計委員會、全面設置公司治理主管，以及設置至少一名女性董事等三項100%的指標。此外，在評鑑排名前5%的優良企業中，過半數為資本額 20億元以下中小型企業，充分展現台灣資本市場「小而美」的治理典範。

「我們核心期許，是希望透過參加國際頂尖組織，將台灣中小企業的永續實力推向國際，並將全球資本市場的投資誘因帶回台灣。」簡立忠說，櫃買中心扶植的企業多屬中小型、創新技術或生技醫療產業，加入ICGN有機會向全球重要主權基金、大型養老基金證明，台灣中小型企業不僅具備高成長性，還擁有高標準治理水平。

櫃買中心2026年正式將舊制公司治理評鑑轉型為「ESG 評鑑」，簡立忠表示，加入ICGN的另一大期許是即時掌握協會最新發布的「全球治理指南」（Global Governance Principles）與永續投票政策，這能確保國內評鑑指標具備前瞻性，幫助上櫃企業提早因應國際法規轉變。

簡立忠指出，ICGN是全球推動機構投資人「盡職治理」的領頭羊，櫃買中心期許引進國際經驗，引導台灣的本土投信、壽險等機構投資人，從過往「盲目投票」轉化為積極參與公司治理的「行動主義者」，透過良性的股東議合，促使上櫃公司董事會更加多元化與獨立化。

櫃買中心近年在債券ETF規模上高居亞太第一，並持續與國際指數公司深化合作。簡立忠說，透過ICGN平台，櫃買中心期許能開發更多具備國際公信力的永續指數、主動式ETF與ESG投資商品，讓台灣在亞太綠色金融與資產管理市場中占據關鍵戰略位置。

談到此次訪問荷蘭心得，簡立忠分享，台荷在國土面積、人口數、產業發展都有類似條件，全球半導體持續進行非紅供應鏈重組，相信執半導體界牛耳的荷蘭，未來應有更多與台灣半導體供應鏈合作商機，櫃買中心未來將積極推動台荷資本市場與產業合作。

對於櫃買中心經營情形，簡立忠表示，近期櫃買市場表現優異，6月22日櫃買指數收453.5點，創下櫃買市場歷史高點，6月份上櫃有價證券日均值達2917.73億元，上櫃股票日均值達2806.37億元；另5月6日上櫃股票成交值更突破4000億元，達4290.44億元，創歷史單日新高紀錄。

此外，簡立忠表示，櫃買中心債券成交值在世界交易所聯合會（WFE）會員中排行第4名，當中永續發展債券發行金額在會員中排名第6名，顯示櫃買中心「股債雙核心」已躋身國際前列。櫃買中心將穩健推動市場創新與制度精進，持續優化股債雙市發展，同時持續做中小微新創企業最強後盾。