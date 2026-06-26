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國泰世華銀行董事長郭明鑑主動請辭
國泰金控（2882）26日代子公司國泰世華銀行公告郭明鑑辭任董事、董事長一職。國泰金控聲明指出，郭明鑑主動表達於即日起請辭所擔任國泰金控董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長及國泰私募股權股份有限公司董事之職務。
國泰金控表示，公司向來恪遵公司治理相關規範、重視股東及客戶權益，係合法合規經營而享有盛譽之金控公司，就近日因董事郭明鑑兼職引起社會上不同意見一事，經公司董事長蔡宏圖與郭明鑑懇談後，郭明鑑考量為避免造成社會不良觀感與影響公司聲譽，主動表達請辭所擔任公司董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長及國泰私募股權股份有限公司董事之職務。
國泰金控指出，對於郭明鑑過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，公司深致謝忱，並擬聘請郭明鑑於辭任後擔任公司之資深顧問，繼續為公司提供專業諮詢服務，並感謝各界的關心與指教。
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