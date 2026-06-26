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兼職爭議延燒！郭明鑑請辭國泰世華董座 國泰金：將聘為資深顧問

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金今早發布聲明表示，郭明鑑即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。圖／國泰金控提供
國泰金今早發布聲明表示，郭明鑑即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。圖／國泰金控提供

國泰金控董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭。國泰金今早發布聲明表示，郭明鑑因近日兼職引發社會不同意見，為避免造成不良觀感並影響公司聲譽，即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。

國泰金表示，經董事長蔡宏圖與郭明鑑懇談後，郭明鑑考量外界觀感，主動表達請辭相關職務。國泰金指出，對郭明鑑過往任職期間的優秀表現，以及以最高標準自律請辭，深致謝忱，並擬聘請郭明鑑於辭任後擔任國泰金資深顧問，繼續提供專業諮詢服務。

郭明鑑近期因兼職爭議捲入國泰投信利害關係人交易風波。郭明鑑原同時擔任國泰投信董事，並兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司；不過，國泰投信旗下全權委託帳戶及8檔基金仍涉及買賣世芯-KY，衍生基金淨值重算及受益人補償問題。

國泰投信先前說明，針對8檔基金已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償款將撥付至銷售機構及受益人帳戶；此次補償金總計約新台幣4.9億元，受益人人數約5萬500人，銷售機構共有47家協助辦理。國泰投信也表示，已就郭明鑑任職期間兼任董事或獨立董事的國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除本次事件外，其餘均符合公司規範。

此案也引發外界關注國泰金兼職申報、跨子公司資訊控管及公司治理問題。郭明鑑先前已辭任國泰投信董事，如今再進一步請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事長及國泰私募股權董事，等於全面卸下國泰金體系內主要董事與經營職務。

蔡宏圖 國泰金 郭明鑑

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