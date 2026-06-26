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台幣放量貶破31.8關卡

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

儘管台股昨（25）日跟隨美股反彈收紅，但匯市消化前一日外資大砍台股逾1,700億元所帶動的資金大舉匯出。新台幣昨日開盤後不到半小時即失守31.8元整數關卡，終場收在31.835元，貶值8.4分，成交量放大至41.66億美元，再度刷新歷史第七大成交量紀錄。

匯銀人士指出，新台幣盤中最低一度觸及31.872元，較前一交易日續貶逾1角，顯示外資匯出力道仍強，短線匯價仍偏向弱勢整理，不排除進一步向32元整數大關靠攏。從匯市成交量來看，歷史前八大成交量，已經有五次發生在2026年。

匯銀指出，昨日匯市交易由外資主導，外資在台股續賣超405億元。昨上午以滙豐銀行相關買匯需求最為明顯，下午則由花旗銀行接棒，帶動大量美元需求湧現。據估計，兩家外銀單日合計匯出規模約達14至15億美元。

匯銀主管分析，目前市場正處於「外資集中匯出、內資撐盤、央行中性管理」的局面。八大公股銀行體系中，部分銀行在外匯交易額度上較具彈性，成為外資資金匯出的主要通道，新台幣雖走弱，但尚未出現失序波動。

昨天新台幣貶破31.8元，但出口商仍未大舉進場拋匯，市場成交多以零星小額交易為主，未見過往20億至30億美元等級的大型賣匯潮。匯銀人士認為，出口商仍在觀望匯率走勢，可能等待更佳價格或尚未接獲「老大」結匯指示，因此難以形成足夠供給來抵消外資匯出壓力。

央行統計，昨美元指數小貶0.05%，主要亞幣中僅新台幣、日圓走貶，分別貶值0.26%及0.06%，另外韓元升值0.29%、人民幣及星元皆升值0.07%。

台幣 美股 台股

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